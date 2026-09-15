Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

Kreator sadržaja za odrasle Suzana Zvonar osuđena je na 11 mjeseci zatvora nakon što je pijana vrijeđala zagrebačke policajce, pokušala jednog udariti koljenom u međunožje, a drugog je na istom mjestu udarila šakom. Zatvorska kazna zamijenjena joj je radom za opće dobro.

Incident se dogodio 15. maja oko 22:20 u Petrinjskoj ulici u Zagrebu. Prema presudi Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu, policajci su 22-godišnjakinju zatekli dok je u alkoholizovanom stanju narušavala javni red i mir. Nakon što su provjerili njen identitet, počela se udaljavati, iako joj je policajac naredio da stane.

Policajcima vikala: „Pušite ku*ac, glupani, A.C.A.B, 1312!“

Potom je počela da vrijeđa policajce. Između ostalog, vikala im je: „Je*em vam mater, mama vam se kupa u spermi“ i „Pušite ku*ac, glupani, A.C.A.B, 1312!“

Na tome se nije zaustavila. Kako se navodi u presudi, pokušala je da spriječi dvojicu policajaca da je privedu. Prema jednom je zamahnula desnom nogom i pokušala da ga koljenom udari u međunožje. Promašila ga je, izgubila ravnotežu i pala na tlo.

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Zatim je drugog policajca zatvorenom šakom desne ruke udarila u međunožje. Policajci su nakon toga upotrijebili fizičku snagu i sredstva za vezivanje, te je priveli u policijsku stanicu.

Sud ju je proglasio krivom za pokušaj krivičnog djela prinude prema službenom licu. Izrečena joj je kazna od 11 mjeseci zatvora, ali je zamijenjena radom za opšte dobro, pri čemu se jedan dan zatvora mijenja za dva sata rada.

Priznala sve i rekla da se kaje

Zvonar je na sudu priznala sve što joj se stavljalo na teret. Potvrdila je da je bila pod dejstvom alkohola, da je vrijeđala policajce, te da je pokušala da ih spriječi da je privedu.

Rekla je da joj je žao zbog onoga što se dogodilo i da se iskreno kaje. Tvrdila je da alkohol inače konzumira samo povremeno i u posebnim prilikama, te da nije zavisna od njega. Istovremeno je navela da je ranije bila hospitalizovana zbog problema sa alkoholom, ali da se ne sjeća koliko je hospitalizacija trajala.

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U presudi se navodi i da se bavi samostalnom djelatnošću putem internet (online) oglašavanja na društvenim mrežama, te da joj mjesečna primanja variraju između 1.000 i 3.000 evra.

Sud joj kao olakšavajuću okolnost uzeo i to što je majka

Sud joj je kao olakšavajuće okolnosti uzeo iskreno kajanje i potpuno priznanje, činjenicu da je majka maloljetnog djeteta, da do sada nije bila krivično osuđivana, njenu mladu životnu dob, te činjenicu da je krivično djelo ostalo u pokušaju.

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S druge strane, kao otežavajuća okolnost ocijenjeno je to što je već više puta prekršajno kažnjavana zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, kao i njena upornost tokom incidenta – najprije je vrijeđala policajce, a potom pokušala i fizički da ih povrijedi.

Sud je zaključio da, s obzirom na priznanje, majčinstvo i dosadašnju krivičnu neosuđivanost, nije neophodno da kaznu od 11 mjeseci zaista provede u zatvoru. Zato joj je kazna zamijenjena radom za opšte dobro. Ako se bez opravdanog razloga ne javi probacionoj službi ili ne bude izvršavala rad, može joj biti određeno izdržavanje cijele ili preostale zatvorske kazne.

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U eventualnu zatvorsku kaznu biće joj uračunato i vrijeme koje je provela u pritvoru od 15. do 16. maja. Osim toga, mora da plati ukupno 893,75 evra troškova krivičnog postupka.

Popularnost Suzane Zvonar

Suzana Zvonar je popularnost stekla 2023. godine objavljivanjem sadržaja za odrasle na platformi Onlifans. Sa 19 godina uspjela je da prikupi desetine hiljada pratilaca.

"Zvijezda" u usponu je ubrzo prevazišla Onlifans, a svoje usluge je nudila putem zatvorenih grupa poput Telegrama. Prije nekoliko godina ostala je u drugom stanju, a često je objavljivala fotografije u društvu sa nekadašnjim hrvatskim političarem Ivanom Pernarom.