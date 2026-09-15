Napadnut naftni tanker u Ormuskom moreuzu: Dva mornara nestala, 23 spašena

Dva mornara su nestala, a 23 su spašena nakon napada na naftni tanker u Ormuskom moreuzu, potvrdile su omanske vlasti. Tanker „El Gaia“, koji plovi pod panamskom zastavom, napadnut je u utorak i sada se tegli prema jednoj od omanskih luka, piše Bi-Bi-Si.

Požar i oštećenja

Omanski Centar za pomorsku sigurnost saopštio je da je na brodu nakon napada izbio požar u strojarnici. Incident se dogodio 1,3 nautičke milje (2,4 kilometra) sjeverno od poluostrva Musandam.

Protivrječne informacije

Iranska revolucionarna garda u ponedjeljak je objavila da je tanker naletio na morske mine i zapalio se dok je prolazio, kako su naveli, ograničenom i nesigurnom rutom. Američka vojska te je navode odbacila kao lažne.

Prema njihovim informacijama, tanker je prošlog mjeseca pogođen iranskim projektilom, a tokom proteklog vikenda i dronom. Britanski Centar za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) takođe je saopštio da je primio dojavu o požaru na brodu koji je pogođen nepoznatim projektilom dok je prolazio kroz tjesnac u ranim nedjeljnim satima.

Sve češći napadi

Početkom mjeseca dogodio se sličan incident u kojem su na saudijskom supertankeru poginula dva filipinska mornara. Revolucionarna garda i tada je tvrdila da se brod „Sidr“ zapalio nakon udara u morsku minu.

Saudijske vlasti su, nasuprot tome, objavile da je brod bio meta iranskog napada, a kompanije za pomorsku sigurnost saopštile su da je pogođen projektilima. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, od kraja februara, kada je počeo rat SAD i Izraela protiv Irana, u Ormuskom moreuzu i ostatku Bliskog istoka u 79 potvrđenih incidenata poginula su najmanje 22 pomorca.

Blokada ključnog prolaza

Ormuski moreuz, kojim inače prolazi petina svjetskih pošiljki nafte i gasa, praktično je zatvoren zbog iranskih napada na trgovačke brodove i američke pomorske blokade iranskih luka.

SAD i Iran su u junu postigli preliminarni dogovor o okončanju rata i ponovnom otvaranju tjesnaca, ali je on propao nakon samo nekoliko nedjelja zbog novih iranskih napada, nakon čega su SAD ponovo uvele blokadu.

Iran insistira na zadržavanju određenog nivoa kontrole nad tim morskim putem i napada brodove koji koriste južnu rutu kroz omanske vode kako bi izbjegli prolazak kroz iranske teritorijalne vode, prenosi Bi Bi Si