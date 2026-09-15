Zaharova: Rušenje dejtonske BiH dovelo bi u pitanje njenu budućnost

Ruska Federacija jasno i nedvosmisleno osuđuje pozive pojedinih političkih aktera u BiH da se preispita Dejtonski mirovni sporazum i kao garant tog sporazuma čvrsto se zalaže za njegovo poštovanje, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Postoji konkretan razlog zašto osuđujemo takve pozive. Zato što bi hipotetičko rušenje dejtonske međunarodnopravne osnove savremene BiH, ne samo dovelo u pitanje njenu budućnost, već bi imalo opasne posljedice po cijeli region zapadnog Balkana - rekla je Zaharova.

Govoreći o tome kako Rusija ocjenjuje prijetnje iz Sarajeva u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića, koje se odnose na namjeru da se traži okončanje Dejtonskog sporazuma radi ukidanja Republike Srpske, kao i tome zašto Zapad ćuti o tim prijetnjama, Zaharova je naglasila da mir kolektivnom Zapadu jednostavno nije potreban.

Ona ističe da posebno zabrinjava to što se takva vrsta provokacije dešava uz direktno popuštanje Zapada, pa čak i jednostavno podsticanje.

- Zašto to radi? I to je jasno, jer Zapadu, odnosno kolektivnom Zapadu, kao što vidimo na primeru Bliskog istoka i Ukrajine, mir nije potreban - rekla je Zaharova i dodala da oni plaćaju za krvoproliće u različitim regionima svijeta.

Zaharova je napomenula da je Balkan godinama krvario i to strašno, kao i da zločini iz tog vremena još nisu dobili odgovarajuću ocjenu.

- Samo crna transplantologija, koja se takođe odvijala na teritoriji Balkana pod pokroviteljstvom Zapada. Sve to tek treba da bude ocijenjeno - rekla je ona.

Naglasila je da je očigledno da sadašnji mir, sa stanovišta zapadnog mentaliteta, može, pa čak i mora, biti žrtvovan zarad novih geopolitičkih igrarija, a u osnovi ovih igrarija su ogromni tokovi novca, izvoz naoružanja, opet crna transplantologija, mogućnosti u pogledu resursa i drugo.

- Sve ono što sada možemo vidjeti u Ukrajini - istakla je Zaharova na brifingu, prenosi RT Balkan.

Poručila je da se Ruska Federacija, kao jedan od međunarodnih garanata Dejtonskog sporazuma, čvrsto zalaže upravo za njegovo poštovanje i nastaviće da dosljedno insistira na očuvanju njegovih temeljnih principa, među kojima je ravnopravnost tri naroda koja čine tu državu i dva entiteta sa izuzetno širokim ovlaštenjima, koja su utvrđena mirovnim sporazumom.

- I mi, naravno, pozivamo da se odustane od ovakve neodgovorne ratoborne retorike, da se pažnja usmjeri na konstruktivnu saradnju uz međusobno poštovanje u interesu blagostanja svih naroda BiH i, naravno, na dobrosusjedstvo i mir na zapadnom Balkanu - poručila je Zaharova, prenosi Srna.