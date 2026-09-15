Sarajevski lobi udario u zid: Tražili sankcije Dodiku, dobili diplomatski odgovor

Saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Evroaziju Danijela Dž. Lotona u Predstavničkom domu Kongresa SAD nije prošlo onako kako su se nadali u Sarajevu dok su svečano najavljivali ovaj događaj.

Najžešći u kritikama i zahtjevu da se preispitaju sankcije Miloradu Dodiku bio je demokratski senator Bil Kejting. On je javnosti u BiH poznat po sastancima sa Elmedinom Konakovićem iz marta ove godine, Svenom Alkalajem, a nedavno je stao na stranu Memorijalnog centra Potočari kada je policija Republike Srpske istraživala njihovo poslovanje. Tada je pozvao američku administraciju da "sankcijama" smiri destabilizaciju.

Elmedin Konaković i Vilijam Kejting MIP BiH

Danas je Kejting od Lotona tražio objašnjenje za povlačenje sankcija Miloradu Dodiku, jer po njemu, lider SNSD-a radi sve ono što je radio i za vrijeme kada je dobio sankcije.

"Želim podsjetiti na Dodikovo ponašanje. U februaru ove godine Dodik je opisao Dejtonski mirovni sporazum kao neodrživ. Rekao je da visoki predstavnik nema legitimitet. Kasnije u februaru Bošnjake je nazvao neprijateljima. U maju ove godine NSRS je zatražila gašenje OHR-a, a Dodik je dva puta putovao u Moskvu. Vjerujete li da je ovo ponašanje u skladu sa Dejtonskim sporazumom?" rekao je Kejting i upitao Lotona da li će administracija Donalda Trampa razmotriti novo uvođenje sankcija.

Bil Kejting postavlja pitanja na saslušanju Lotona Youtube

"Želim vas uvjeriti da SAD podržavaju mir i stabilnost koji je Dejtonski sporazum donio. Fokusirani smo na akcije više nego na retoriku. Takođe, gospodin Dodik se povukao sa funkcije i nije kandidat na predstojećim izborima", rekao je diplomatski Loton.

Kejtingu je bilo sporno i rješavanje Zapadne interkonekcije i firme koje su dobile posao da je grade, a takođe, sporna mu je i promjena narativa i stavova američke ambasade u BiH.

U drugom krugu pitanja Kejting je problematizovao prisustvo bliskih ljudi Donalda Trampa oko predsjednika SNSD-a i izrazio sumnju da je to razlog za uklanjanje sankcija.

"Odluka da se Dodiku i ljudima oko njega uklone sankcije rezultirala je rješavanjem duboke krize u BiH. Kada je u pitanju diplomatija SAD, Milorad Dodik se povukao sa funkcije predsjednika Republike Srpske, a NSRS je podvukla zakone. Suštinski razlog za sankcije je nestao i zbog toga su uklonjene. Napominjem da on nije više na funkciji i nije kandidat na oktobarskim izborima", rekao je Loton.

Loton odgovara na pitanja Youtube

Nametnuta izgradnja nacija

U svom izvještaju Danijel Dž. Loton je podsjetio na izjave američkih zvaničnika tokom obilježavanja 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma prema kojima je "era izvana nametnute izgradnje nacija završena" te da SAD ne nude neograničena sredstva za nedefinisane, neizvjesne i nerealistične ciljeve.

Istakao je da umjesto toga, pozivaju lokalne lidere da osmisle lokalna rješenja za lokalne probleme.

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"Želimo da lideri širom regiona prevaziđu ponovno oživljavanje prošlih sporova i fokusiraju se umjesto toga na pragmatične inicijative koje pokreću njihove zemlje naprijed. To ne znači povlačenje. SAD ostaju aktivne u ostvarivanju konstruktivnih ishoda koji unapređuju naše interese i olakšavaju lokalnim akterima u potrazi za tim lokalnim rješenjima", kazao je.

Dodao je da ostaju spremni da rade s onima koji su spremni da krenu u budućnost, ali da imaju malo interesa za one koji bi potkopali stabilnost iz sebičnih razloga ili koji ponovo oživljavaju decenijama stare nepravde.

Reakcija na sahranu Ratka Mladića

Nekoliko senatora postavilo je pitanje o sahrani Ratka Mladića koju su problematizovali do mjere da je riječ o "glorifikaciji ratnih zločinaca".

Loton je odgovorio da je Mladić služio doživotnu kaznu i da je umro u zatvoru. Napominje da SAD priznaju osudu Međunarodnog krivičnog suda za dešavanja u Srebrenici i da odbijaju glorifikaciju ratnih zločinaca. Na pitanje zašto se SAD nije očitovala zbog sahrane Mladića, Loton je kratko odgovorio: "Ne istupamo javno na svako međunarodno pitanje".

Pitanje OHR-a

Predsjedavajući Pododbora za Evropu Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD Kit Self pitao je o procesu gašenja OHR-a, kao i tome da naredni visoki predstavnik bude iz SAD-a.

"Ne želim predviđati ko će biti sljedeći visoki predstavnik. Kristijan Šmit je podnio ostavku. Mogu vam reći da trenutni visoki predstavnik, njegov zamjenik, je američki diplomata. Mogu vas uvjeriti da on uživa neophodan autoritet da promoviše stabilnost u BiH. Želim reći da je EU popunjavala tu ulogu, ali u pogledu zamjene Kristijana Šmita, nije bilo konsenzusa o tome ko bi to bio", rekao je Loton, a na pitanje o hipotetičkom gašenju OHR-a za pet godina rekao je sljedeće:

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"Ne mogu predviđati. Međunarodna supervizija 30 godina nakon rata nije stanje koje želimo da vidimo. Nastavljamo da sarađujemo sa zamjenikom visokog predstavnika na stabilnosti.