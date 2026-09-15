Dodik nakon potvrđivanja optužnice: Ko bi rekao da je Vojin Mijatović lopov?!

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"Ko bi rekao da je Vojin Mijatović lopov?! Malo ovdje, malo ondje, i eto ga, milion!", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon vijesti da je potvrđena optužnica protiv ministra u FBiH Vojina Mijatovića.
Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdio optužnicu protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića.
Mijatović se tereti za pogodovanje jednoj kompaniji pri dodjeli granta od skoro milion KM.
Ko bi rekao da je Vojin Mijatović lopov?!— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026
Malo, malo, pa milion! pic.twitter.com/dewV012BAH
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