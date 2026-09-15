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Dodik nakon potvrđivanja optužnice: Ko bi rekao da je Vojin Mijatović lopov?!

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15.09.2026 18:15

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на предизборној трибини у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Foto: SRNA

"Ko bi rekao da je Vojin Mijatović lopov?! Malo ovd‌je, malo ond‌je, i eto ga, milion!", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon vijesti da je potvrđena optužnica protiv ministra u FBiH Vojina Mijatovića.

Posebni od‌jel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal potvrdio optužnicu protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića.

Mijatović se tereti za pogodovanje jednoj kompaniji pri dod‌jeli granta od skoro milion KM.

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Vojin Mijatović

Milorad Dodik

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