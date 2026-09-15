Bilećani protiv solara

257 hektara toliku površinu trebalo bi da zauzme nova solarna elektrana kod Bileće. Ako se to obistini u selima Ljubišići, Podosoje, Torič života nema, kažu mještani koji su danas stigli u opštinu da se upoznaju sa projektom i vide kartu. Kosto je ostao u šoku.

„Vidio sam na toj karti i mislim da sam jedan od tih kome se 90% zemlje odnosno šume uzima. Ne znam koja je tačno površina ali mi ostaju samo dvije od 17 parcela“, kazao je Kosto Šešlija, selo Podosoje.

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„Ljudi na ovim prostorima žive pretežno od stočarstva, ljudi drže stoku krave, te krave idu na ispašu nije stajski uzgoj. Mi moramo to smanjivati mi ne možemo opstati na ovim terenima“, rekao je Mićo Dželetović, selo Čepelica.

„Neka nas isele brate kao što su iselili ove oko rijeke Trebišnjice, neka iselilo i nas pa da idemo dalje u Vojvodinu ili negdje gore, ovdje života nema“, rekao je Radovan Trkulja, selo Podosoje.

Nema ni puno informacija o investitorima, ali je očigledno da će paneli opkoliti Bileću.

Ako se obistini ovaj plan solari bi mogli biti po svim brdima čak i u neposrednoj blizini bilećke Kasarne.

Nataša Cuca načelnica urbanizma u Bileći danas nije željela pred kamere, ali nam je objasnila da je u toku javni uvid regulacionog plana gdje građani mogu iznijeti mišljenja i sugestije.

Bilećki načelnik nam kaže da će se detaljno upoznati sa projektom i narednih dana izaći u javnost.