Povrat PDV-a na prvu nekretninu "zapeo" u FBiH

U novom izdanju emisije „U prvom planu“ gost je bio Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, a koji je govorio o aktuelnom problemu povrata PDV-a na prvu nekretninu.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu

Amidžić je na početku emisije govorio o spornom problemu, a koji se odnosi na povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

„Oko toga mi uvijek imamo neke zastoje i to je posao koji je u BiH vrlo karakterističan jer kada trebate imati saglasnost dvije strane, onda to ide poprilično teško. O čemu se radi. Kada neko želi da ostvari to pravo, on ne može da bude vlasnik nekretnine na teritoriji BiH. To je podrazumijevalo da imamo osam institucija, koje će potvrditi to da, ako neko kupuje stan, nije vlasnik neke nekretnine na teritoriji BiH“, pojašnjava Amidžić.

Kako on dalje navodi, kada se precizira teritorija BiH, ona obuhvata i teritoriju Republike Srpske, Brčko Distrikta te Federacije Bosne i Hercegovine.

„To je podrazumijevalo određenu tehničku uvezanost između Uprave za indirektno oporezivanje i poreskih uprava u Republici Srpskoj i FBiH, kao i RUGIPP-a u Federaciji i njihovih sudova, ministarstva pravde itd. Ima već preko mjesec dana, Poreska uprava Republike Srpske, i RUGIPP kada je u pitanju Republika Srpska su završili svoj posao i uvezali se sa Upravom za indirektno oporezivanje. I, kada vi donesete svoj zahtjev, mi automatski unutar Uprave za indirektno oporezivanje imamo podatak, da li ste vi vlasnik nekretnine na prostoru Republike Srpske u proteklih sedam godina“, rekao je Amidžić.

Ono što je trenutno problem, kako Amidžić navodi, jeste komunikacija sa upravom za poreske poslove u Federaciji BiH, upravi koja vodi zemljišne knjige, te ministarstvu pravde jer se u Federaciji na sudovima evidentira vlasništvo, tek su nedavno došli u situaciju da su potpisani sporazumi, te ne dobijaju informaciju o tome da li određeno lice ima nekretninu na području Federacije BiH, odnosno Distrikta Brčko.

„ S obzirom da je zakon je tako zakon definisan, u tehničkom smislu dok nam god oni ne daju odgovor, mi imamo situaciju da to stoji. Ono što mogu da ja kažem u ovom momentu i što mislim iskreno, a kada je u pitanju Federacija da ne postoji u ovom momentu ne postoji politička opstrukcija od strane tih ljudi. Tu je u pitanju ili stvar njihove nefunkcionalnosti ili njihove razruđenosti, njihove složenosti, u smislu da imaju 11 kantona. Ali oni u ovom momentu kada mi pošaljemo jedinstven matični broj, nisu u stanju da nam potvrde da li određena osoba posjeduje nekretninu na području Federacije BiH, kako je to zakon definisao“, rekao je Amidžić.

Dobili su, kako navodi, uvjeravanje da će u narednim danima biti tehnički opremljeni i da će se u komunikaciji sa UIO i Federacijom moći dobiti povratna informacija.

„Ono što mi je krivo. To je posao, koji će se završiti, odmah da kažem, a to su stvari tehničke prirode. I to istovremeno pokazuje komplikovanost BiH i evo konkretno u ovom slučaju, svi ljudi u Republici Srpskoj ispaštaju zato što to trenutno ne funkcioniše. Uzgred rečeno, mnogo je više zahtjeva u Federaciji nego u Republici Srpskoj. Prednjači Tuzla, iza Tuzle je Sarajevo, Banjaluka, tu su negdje po broju zahtjeva“, rekao je Amidžić.

On je izrazio nadu da će Federacija što skorije ukloniti nastale nedostatke jer osim Republike Srpske, trenutno imaju pritiske i svoje javnosti.

Reakcije opozicije

„Ono što je meni krivo, unutar Republike Srpske, se pokazala situacija da i u jednu ovako finu i stvarno dobru priču, a koju ćemo dovesti do kraja, vi od toga pravite političku priču, pa onda kolege iz opozicije napadaju nas iz Republike Srpske, što to ne funkcioniše, a nisu napali ljude iz Federacije BiH, koji ne dostavljaju podatke. Zamislite tog apsurda“, govori Amidžić.

Direktor Poreske uprave Republike Srpske, Goran Maričić, je kako Amidžić navodi obezbijedio funkcionalnost i prohodnost podataka, s druge strane Dragan Stanković, direktor RUGIPP-a je takođe obezbijedio funkcionalnost i prohodnost podataka tako da s te strane ne postoji zastoj, jedini zastoj koji trenutno postoji je onaj iz Federacije.

„Umjesto sad da mi imamo podršku iz Republike Srpske i da izvršimo pritisak ka federalnim organima, da rade svoj posao kako je definisano zakonom, mi imamo situaciju da to neko okrene u politiku i malte ne, veseli se ovoj situaciji“, kazao je Amidžić, a kako navodi glavni uzrok takvom nastupu su nadolazeći izbori.

„Mogu slobodno reći, u nekom političkom smislu da smo mi moralna načela gurnuli u neku stranu i postali smo bolestan narod u pojedinim segmentima, kada govorimo o onim ljudima, koji se bave politikom. Neko očekuje da će radi toga neka politička partija dobiti glas više ili glas manje. To nema veze sa tim, to ima veze sa tim da će neko na taj način uspjeti da riješi ili ne riješi svoje stambeno pitanje“, rekao je Amidžić.

Od navedenog, ne treba praviti političku priču, kako navodi Amidžić te naglašava da će Federacija morati riješiti svoj dio posla, kojim je obavezuje zakon, a što u prvom redu zarad pritiska ljudi iz Federacije, te je Amidžić izrazio žaljenje što je prošlo već nešto više od mjesec dana, a posao nije završen zbog komplikovanosti i neuvezanosti unutar Federacije.

Ko će profitirati?

Amidžić je takođe komentarisao i pojedine navode o tome da će tržište profitirati te da će zbog povrata PDV-a poskupjeti kvadrat stana te će dio koristi namijenjen građanima biti namijenjen investitorima.

„To sam najviše čuo od strane PDP-a, neka onda predlože da se ukine taj zakon, ako je tako loš i to je vrlo jednostavno. Već kada uradite neku dobru stvar, vi onda ne možete da je prešutite. Prešutite i vozite dalje. Preko puta mene, kada mi je neko politički suparnik, i uradi dobru stvar, ako je neću pohvaliti, ja ću je prešutiti. Možete li prepustiti? Ne možete. A ja imam isto pitanje za te ljude. U prethodnom periodu, mi nismo imali zakon o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Da li je dolazilo do rasta cijena stanova? Šta je onda objašnjenje za to? To su gluposti i o tome pričaju ljudi koji se u to apsolutno ne razumiju“, poručuje Amidžić.

Ono što njega veseli, kako navodi Amidžić jeste činjenica da će povrat ići direktno na račun korisnika prava te da isplata ide sa jedinstvenog računa.

„Ne ide da Uprava prebaci novac u budžete pa to ide na entitete, već sa jedinstvenog računa. Danas dobijete rješenje i u roku od 48 sati na bankovnom računu, koji ste dostavili, dobijete povrat PDVa- iz čega možete kupiti parking mjesto, opremiti stan, kupiti veći stan, smanjite kreditnu obavezu, uradite šta god hoćete. A ovi što kritikuju da to ne valja, neka predlože, ako imaju hrabrosti, da se ukine taj zakon“, poručio je Amidžić.

Kako naglašava Amidžić, predstavnici Federacije su bili na vrijeme svjesni zakona i protokola, ali se nisu na vrijeme spremili te sada čekaju i ljudi u Federaciji i ljudi u Republici Srpskoj.

Novi granični prelaz

„Ono što jesu oni znali već tri mjeseca je da će Pravilnik biti, da će oni popustiti, da će Zijad Krnjić popustiti i da će taj Pravilnik biti usvojen. Trebali su se pripremiti za to. Institucije koje su se za to pripremile, kod njih ide bez problema“, Amidžić se osvrnuo i na pravilnik o radnim mjestima na graničnim prelazima te je dodao:

„Oni nikada neće popustiti kada je u pitanju bolji život ljudi u Republici Srpskoj, ali i mi smo pokazai dovoljno snalažljivosti da prvaziđemo te probleme. Imali su želju da novi granični prelaz zatvore 19. ali nisu ali što se tiče Zijada Krnjića, neka ide okolnim putem, što se mene tiče, preko njega ne mora prelaziti nikada. Ono što je on uspio jeste pokazati kolika je politička mržnja kada je u pitanju Sarajevo prema nama koji živimo u Republici Srpskoj i da to ne prolazi i da u njihovim glavama rat još uvijek traje“, rekao je Amidžić.

Amidžić je kazao da se na ucjene nije pristajalo te da novim prelazom danas prolaze i Srbi i Bošnjaci i Hrvati i svi drugi.