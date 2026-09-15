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Kit Self: Bosni i Hercegovini ponestaje vremena, raspad nije u domenu nemogućeg

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15.09.2026 20:42

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Кит Селф: Босни и Херцеговини понестаје времена, распад није у домену немогућег
Foto: Youtube

Predsjedavajući Pododbora za Evropu američkog Kongresa Kit Self tokom saslušanja Danijela Dž. Lotona na kraju drugog ciklusa pitanja prokomentarisao je da mogućnost da se BiH raspadne nije u domenu nemogućeg, pogotovo zbog pozicije Republike Srpske.

Na današnjem saslušanju zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Evroaziju Danijela Dž. Lotona u Predstavničkom domu Kongresa SAD, predstavniku administracije Donalda Trampa kongresmeni su postavljali pitanja o Srbiji i BiH, a Kit Self je u drugom ciklusu pitanja sa Lotonom raspravljao o OHR-u i visokom predstavniku uz nekoliko komentara.

"Bosni i Hercegovini ponestaje vremena. Kada pogledate agendu 5+2, jedan od ciljeva je primjena vladavine prava. Čuli ste neke komentare političkih lidera u Srbiji i BiH. Vladavina prava je zaštitni znak zapadne demokratije. Ali, nekim nacijama trebaju vijekovi da dođu do toga. Kada pogledamo bivšeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, njegova upotreba bonskih ovlašćenja uz međunarodno upravljanje, vidimo da to ne liječi lokalnu nestabilnost. U nekim primjerima su destabilizovali BiH. Moje viđenje je da naredni visoki predstavnik treba da za glavni cilj ima gašenje te kancelarije kada to bude prikladno. Gledajući probleme sa evropskim organizacijama, zašto ne bi htjeli da naredni visoki predstavnik bude iz SAD?", pitao je Self Danijela Dž. Lotona.

Кејтон, Додик, Лотона

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Loton poručuje da ne želi govoriti unaprijed ko bi mogao biti novi visoki predstavnik.

"Mogu vam reći da je trenutni vršilac dužnosti nekadašnji Šmitov zamjenik američki diplomata Luis Džej Krišok i mogu vas uvjeriti da gospodin Krišok uživa neophodan autoritet da pomogne promociji stabilnosti u regiji, posebno kada se približavamo izborima u BiH. Tradicionalno je Evropa preuzimala tu ulogu, ali kada je u pitanju zamjena Kristijana Šmita, nisu ga zamijenili jer nisu imali dogovor oko kandidata".

Self je hipotetički postavio pitanje da li BiH može ispuniti kriterijume 5+2 za pet godina.

"Kada dođe do zapadnog Balkan ne želim spekulisati o budućnosti. Međunarodna supervizija suverene države 30 godina nakon konflikta nije stanje kakvo želimo da vidimo. Postoje posebni kriterijumi za zatvaranje OHR-a, ali to nije postignuto".

Na kraju je Self kratko prokomentarisao: "Mislim da raspad Bosne i Hercegovine vjerovatno nije isključen kao mogućnost, pogotovo zbog pozicije Republike Srpske".

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Tagovi :

Kit Self

Bosna i Hercegovina

Danijel Dž. Loton

SAD

SAD i BiH

Republika Srpska i SAD

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