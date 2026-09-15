„Konakovićevi potezi zlonamjerni“

Zahtjev za prelet aviona kojim je premijer Srbije trebalo da poleti za Banjaluku nije poslat nekoliko minuta prije planiranog leta, već je na adresu Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH poslat 11. septembra, uvjeravaju u Vladi Srbije.

Tvrdnje Elmedina Konakovića su, kažu, zlonamjerne i neistinite, ali opstrukcije mu ovaj put nisu urodile plodom.

„Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju“, poručio je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut.

Ovo je udar na sve Srbe i političkom ludilu izlivima mržnje u Sarajevu mora doći kraj, poručuje Milorad Dodik. Ovo je, kaže, pokazatelj da Sarajevo ne poštuje konstitutivnost naroda i da je BiH nemoguća zemlja.

„Ne može neko iz Sarajeva da u ime BiH, u ime nas zabrani da neko preleti avionom. To nije BiH, nećete nas dovesti u poziciju da vam budemo potčinjeni, nećete nas dovesti u poziciju da ispunjavamo vaše frustracije“, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Skandaloznim potezom Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara BiH narušilo je diplomatske odnose sa Srbijom. Ali, nije to jedini problem, ovim su pokazali negativan stav prema Srbiji i srpskom narodu, stav je Siniše Karana.

„Rekao bih čak neprijateljski odnos prema Srbiji. Srbija, sa druge strane pokazuje diplomatsku, sjajnu smirenost. Ovo je jedna od manifestacija privatizacije države i privatizacija vanjske politike“, poručio je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

„To je nastavak jedne sarajevske politike, gdje su željeli da pokažu da mi zavisimo od njihove volje. To tako nije i tako neće biti. Oni nisu spriječili da predsjednik Vlade Srbije prisustvuje. Ovo se ne dešava prvi put. Sjetite se Konakovića da je pokušao da spriječi Sijarta“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Podsjetimo, Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara Bih nije odobrilo prelet aviona kojim je delegacija Srbije trebalo da poleti za Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To zvaničnike Srbije nije spriječilo da dođu na obilježavanje ovog značajnog datuma, samo je pokazalo da mržnja ponekad, zaista, nema granicu.