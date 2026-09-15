Dvadesetčetvorogodišnji Duje E. nalazi se pod strogim nadzorom ljekara i policije u Opštoj bolnici Šibenik, a osumnjičen je da je u noći s ponedjeljka na utorak u jednom apartmanu u Šibeniku nožem ubio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnjakinju.

Dojavu o zločinu policija je zaprimila oko 2.30 u noći od radnika Hitne medicinske pomoći. Po dolasku na mjesto događaja zatekli su tijelo 28-godišnjaka, koji je iskrvario od zadobijenih ubodnih rana, te teško povrijeđenu 22-godišnjakinju.

Ona je s višestrukim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, gdje je njeno stanje jedno vrijeme bilo kritično.

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Policajci su ubrzo nakon dojave pronašli i uhapsili osumnjičenog 24-godišnjaka.

Podeblji policijski dosije

Policija je odmah potvrdila da je riječ o osobi s podebljim policijskim dosijeom.

Šibenska policija protiv njega je ranijih godina u više navrata postupala te podnosila krivične prijave zbog imovinskog kriminala i zloupotrebe droga.

U apartmanu se odvijala narko-seansa

Duje E. je nakon napada, kako prenose hrvatski mediji, pobjegao na svoju kućnu adresu, gdje su ga policajci 20 minuta kasnije pronašli teško nadrogiranog. Istražitelji su se jedva uspjeli probiti na mjesto zločina jer su namještaj i stvari bili razbacani i porazbijani, nezvanično saznaje portal 24sata.

Čupao namještaj

Pretpostavlja se da je Duje E., inače fizički snažan muškarac koji mnogo vremena provodi u teretani, pod uticajem droge čupao namještaj iz ležišta, prenosi Indeks.

Index je ranije danas objavio da je glavna radna verzija istražioca da se u iznajmljenom apartmanu odvijala narko-seansa, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali opojna sredstva prije nego što je došlo do napada.

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Šta je tačno bio okidač za brutalni sukob u kojem je 24-godišnjak, kako se vjeruje, potegnuo nož, tek treba rasvijetliti.

Prošle godine bio u zatvoru zbog naručivanja droge s tzv. darkneta

Prema informacijama Indexa, osumnjičeni je nakon hapšenja bio pod snažnim uticajem droge pa policija zbog njegovog stanja tokom jutra s njim nije mogla obaviti razgovor ni započeti službeno ispitivanje.

24sata navode da je u apartmanu pronađena velika količina droge, dovoljna za više desetina ljudi.

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Slobodna Dalmacija objavila je da je Duje E. više puta bio prijavljivan za krađe i teške krađe, a prošle godine bio je u istražnom zatvoru zbog naručivanja droge s tzv. darkneta.

Biće pretražen dom osumnjičenog

Iz DORH-a je saopšteno da je županijska državna tužiteljka u Županijskom državnom tužilaštvu u Šibeniku rukovodila uviđajem, koji je sproveden u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske, povodom dojave o sumnji na izvršenje krivičnih djela ubistva i pokušaja ubistva.

Sudiji za istragu Županijskog suda u Šibeniku podnesen je zahtjev za pretres doma koji koristi osumnjičeni. Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku naložilo je obdukciju ubijenog 28-godišnjaka. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, ubijeni mladić je iz Biograda.

- Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave šibensko-kninske nastavlja sa sprovođenjem daljih mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti ovog događaja - napomenuli su iz DORH-a.