Logo

Bivši načelnik opštine Budva uhapšen dok je izlazio iz zatvora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 18:08

Komentari:

0
Униформа црногорске полиције.

Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas po izlasku iz spuškog zatvora, gdje je proveo tri godine u pritvoru.

Pretpostavlja se da je Božović uhapšen u vezi sa akcijom "General" u kojoj je uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Božović je danas trebao da izađe iz zatvora jer je isticao rok od tri godine u pritvoru.

On je uhapšen zbog sumnje da je dio kriminalne organizacije koju su formirali njegov sugrađanin Mileta Ojdanić i odbjegli policajac Ljubo Milović, a kojoj se na teret stavlja šverc 4,3 tone kokaina.

Specijalno državno tužilaštvo je sredinom januara prošle godine protiv Božovića podiglo još jednu optužnicu koja ga tereti da je pripadnik navodne kriminalne organizacije Vase Ulića i vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana.

Ova kriminalna grupa optužena je za krijumčarenje skoro 2,5 tone kokaina.

Božović je u oba postupka negirao umiješanost u bilo kakav nezakoniti posao.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Budva

načelnik

hapšenje

Zatvor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сузана Звонар осуђена на 11 мјесеци затвора, полицајца ударила у међуножје

Region

Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

3 h

0
полиција Хрватска

Region

Prijetili mu smrću jer je tražio platu

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tražio svoje zarađene plate, a dobio prijetnje smrću

4 h

1
еври новац паре валута кеш

Region

Policija privela osumnjičene: Prijetili smrću čovjeku koji je tražio platu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

29

Bilećani protiv solara

19

28

Manuel Nojer dobio nasljednika na golu Njemačke

19

25

Zašto bošnjačkim aktivistima smeta kampanja o stradanju Srba?

19

20

„Konakovićevi potezi zlonamjerni“

19

16

Skandal u Njemačkoj: Umjesto deportacije, opasni migranti sa Balkana ostali u zemlji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima