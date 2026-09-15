Policija privela osumnjičene: Prijetili smrću čovjeku koji je tražio platu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Umagu privela je dvojicu muškaraca (49 i 28 godina) zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplaćivanje zarade i iznude. Istragu su proveli službenici Policijske stanice Umag-Umago.
Osumnjičeni se terete da su od 11. do 15. septembra prijetnjama smrću zastrašivali 45-godišnjeg muškarca. Prijetnje su uslijedile nakon što je oštećeni od njih zatražio isplatu zarade za dva mjeseca koju mu nisu isplatili.
Uz krivičnu prijavu predani su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Privođenje je izvršeno u jutarnjim satima 15. septembra.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Ekonomija
2 h0
Svijet
2 h0
Region
5 h0
Region
5 h0
Region
6 h0
Region
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
09
16
06
15
49
15
41
15
39
Trenutno na programu