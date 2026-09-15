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Policija privela osumnjičene: Prijetili smrću čovjeku koji je tražio platu

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15.09.2026 14:35

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Foto: Pexel/ Pixabay

Policija u Umagu privela je dvojicu muškaraca (49 i 28 godina) zbog sumnje da su počinili krivična djela neisplaćivanje zarade i iznude. Istragu su proveli službenici Policijske stanice Umag-Umago.

Osumnjičeni se terete da su od 11. do 15. septembra prijetnjama smrću zastrašivali 45-godišnjeg muškarca. Prijetnje su uslijedile nakon što je oštećeni od njih zatražio isplatu zarade za dva mjeseca koju mu nisu isplatili.

Uz krivičnu prijavu predani su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Privođenje je izvršeno u jutarnjim satima 15. septembra.

(Telegraf.rs)

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Umag

Policija

Plata

hapšenje

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