Gorivo u FBiH opet drastično skuplje: Kolike su cijene dizeča i benzina?

Maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavile su da rastu u prvoj polovini septembra, pa su tako cijene dizela i benzina zabilježile znatno poskupljenje u odnosu na početak mjeseca.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizelskog goriva na današnji dan je 3,58 KM, što predstavlja povećanje od 15 feninga u odnosu na 1. septembar, kada je prosječna cijena iznosila 3,43 KM po litri.

U istom periodu zabilježen je rast cijena benzina. Prosječna cijena litre benzina super 95 dosegnula je 3,23 KM, što je povećanje od 17 feninga u odnosu na 1. septembar.

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Nastavak rasta maloprodajnih cijena goriva na benzinskim pumpama u FBiH posljedica je kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu te usklađivanja nabavnih cijena distributera.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju vozače da putem besplatne mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info” mogu dobiti sveobuhvatne i pravovremene informacije o maloprodajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, prenosi Radiosarajevo.