Logo

Kineskom zvaničniku 14 godina robije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 13:50

Komentari:

0
Кинеском званичнику 14 година робије
Foto: Unsplash

Sud u kineskoj provinciji Šandong izrekao je danas zatvorsku kaznu bivšem direktoru Administracije za hranu i lijekove Bi Đinkvanu u trajanju od 14 godina zbog uzimanja mita.

U sudskom saopštenju navodi se da je optuženi na ilegalan način prihvatio više od 8,49 miliona dolara u novcu i sredstvima od 1995. do 2025. godine na raznim funkcijama, uključujući dok je bio na čelu CFDA, te visokorangirani zvaničnik državnog savjeta.

Prema navodima suda, Đinkvan je prihvatio mito radi pomoći firmama i pojedincima u raznim situacijama, uključujući poslovne operacije, odoborenja i rješavanja projekata.

Sud dodaje da je optuženi priznao krivicu i da je izrazio kajanje.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Zatvor

Mito

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.

Svijet

Lavrov upozorava: Gospodin Makron trenutno putuje

2 h

0
Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.

Svijet

Podrška Donaldu Trampu u porastu

4 h

0
Москва, Русија

Svijet

Moćna poruka iz Moskve: Bez Srba pobjeda ne bi bila moguća

4 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad otkinuo Kosovo od Srbije, a za Krim promijenio pravila

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Podijeljeno 40 auto-sjedalica za bebe rođene u ovoj godini

16

09

Ronaldo traži doživotnu kaznu zbog morbidnih skandiranja o Žoti

16

06

Pronađeno tijelo žene u laguni u Veneciji

15

49

Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

15

41

Pentagon: Američka vojska suočena sa nedostatkom naoružanja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima