Kineskom zvaničniku 14 godina robije

Sud u kineskoj provinciji Šandong izrekao je danas zatvorsku kaznu bivšem direktoru Administracije za hranu i lijekove Bi Đinkvanu u trajanju od 14 godina zbog uzimanja mita.

U sudskom saopštenju navodi se da je optuženi na ilegalan način prihvatio više od 8,49 miliona dolara u novcu i sredstvima od 1995. do 2025. godine na raznim funkcijama, uključujući dok je bio na čelu CFDA, te visokorangirani zvaničnik državnog savjeta.

Prema navodima suda, Đinkvan je prihvatio mito radi pomoći firmama i pojedincima u raznim situacijama, uključujući poslovne operacije, odoborenja i rješavanja projekata.

Sud dodaje da je optuženi priznao krivicu i da je izrazio kajanje.

(Srna)