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Moćna poruka iz Moskve: Bez Srba pobjeda ne bi bila moguća

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15.09.2026 11:34

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Москва, Русија
Foto: ATV

Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih istorijskih iskušenja postane još jači, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je na Međunarodnom omladinskom festivalu u Jekaterinburgu podsjetila na ono kroz šta je Srbija prošla tokom 20. vijeka, ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

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"Srpski narod pokazao je ogromno herojstvo i učinio mnogo za nas i našu zemlju, da bismo mogli da opstanemo i nastavimo da se borimo. Bez srpske podrške u Drugom svjetskom ratu to ne bi bilo moguće", naglasila je Zaharova.

Ona se osvrnula i na bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine, navodeći da je u samom centru Evrope bombardovana suverena zemlja i da je korištena municija sa osiromašenim uranijumom.

Prema njenim riječima, posledice takvih dejstava nisu bile ograničene samo na trenutak napada, već su mogle da pogode i buduće generacije.

"Sve je to moglo da dovede do uništenja jednog naroda, ali Srbija je prošla kroz ta iskušenja i postala jača. I što je najvažnije — Srbiju nije moguće pokoriti silom", poručila je Zaharova.

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Ona je ocijenila da se Srbija sada suočava sa drugačijim iskušenjima i naglasila da je važno da im ne podlegne, prenio je "Sputnjik".

"Vidjećemo šta će Srbi učiniti. Ako ne podlegnu iskušenjima, ostaće veliki i u vijekovima koji dolaze, kao što su njihovi preci svojom snagom već ispisali stranice istorije", zaključila je Zaharova, prenosi "Srna".

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Marija Zaharova

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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