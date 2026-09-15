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Zaharova: Srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti

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15.09.2026 10:25

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih istorijskih iskušenja postane još jači, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na Međunarodnog omladinskom festivalu koji se održava u Jekaterinburgu.

Ona je podsjetila na ono kroz šta je Srbija prošla tokom 20. vijeka, ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

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- Srpski narod pokazao je ogromno herojstvo i učinio mnogo za nas i našu zemlju, da bismo mogli da opstanemo i nastavimo da se borimo. Bez srpske podrške u Drugom svjetskom ratu to ne bi bilo moguće - rekla je Zaharova.

Ona se osvrnula i na bombardovanje Srbije devedesetih godina, navodeći da je u samom centru Evrope bombardovana suverena zemlja i da je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom.

Prema njenim riječima, posljedice takvih dejstava nisu bile ograničene samo na trenutak napada, već su mogle da pogode i buduće generacije.

- Sve je to moglo da dovede do uništenja jednog naroda, ali Srbija je prošla kroz ta iskušenja i postala jača. I što je najvažnije - Srbiju nije moguće pokoriti silom - poručila je Zaharova.

Ona je ocijenila da se Srbija sada suočava sa drugačijim iskušenjima i naglasila da je važno da im ne podlegne.

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- Vidjećemo šta će Srbi učiniti. Ako ne podlegnu iskušenjima, ostaće veliki i u vijekovima koji dolaze, kao što su njihovi preci svojom snagom već ispisali stranice istorije - zaključila je Zaharova.

(sputniknews.com)

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Marija Zaharova

Srbija

Rusija

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