Stiže ledena kataklizma: Najavljena najsurovija zima

Prema tradicionalnim grčkim narodnim posmatranjima vremena, predstojeća zima mogla bi da donese više prodora hladnog talasa i snježnih padavina, dok bi tokom ljeta 2027. godine mogla da nastupe dva produžena toplotna talasa. Prognoziraju se snježne padavine oko Božića i ekstremne ljetnje vrućine.

Grčko predviđanje vremena je dugoročno posmatranje zasnovano na vijekovnoj tradiciji, čije pristalice na osnovu određenih dana u godini pokušavaju da procijene vrijeme za naredne mjesece, piše Ruzs.

Prema prognozi povezanoj sa imenom Fani Hadžigriva, predstojeća zima i ljeto 2027. godine takođe mogu sadržati ekstremne vremenske promjene.

Međutim, važno je napomenuti da ovo predviđanje ne zamjenjuje zvanične meteorološke prognoze. Naučna pouzdanost preciznih vremenskih prognoza za više mjeseci ili čak godinu dana unaprijed prilično je ograničena.

Snijeg i prodori hladnoće mogli bi obilježiti zimu

Prema ovoj prognozi, u predstojećoj zimskoj sezoni mogu se očekivati značajna kolebanja temperature i više prodora hladnog talasa. Predviđanje posebno računa na česte snježne padavine u planinskim i brdsko-planinskim područjima Evrope, ali bi se u određenim periodima snijeg mogao pojaviti i u nižim predjelima.

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Na osnovu ove prognoze, jedan od najzanimljivijih perioda zime mogao bi da bude oko Božića. Prema tradicionalnoj prognozi, u drugoj polovini decembra mogle bi se povećati šanse za snijeg. Međutim, tačne lokacije i trajanje snježnih padavina ne mogu se pouzdano odrediti na tako dug rok.

U januaru bi mogao stići novi hladni talas

Prema predviđanju, januar 2027. godine takođe bi mogao da donese pravo zimsko vrijeme. Nakon prolaznog otopljenja početkom mjeseca, ponovo bi moglo uslijediti zahlađenje i padavinski period.

Jedan od ključnih vremenskih okvira u ovoj prognozi očekuje se između 23. i 25. januara. Prognoza ukazuje na značajan pad temperature i mogućnost snježnih padavina čak i u područjima Velike ravnice.

Krajem zime, u posljednjih deset dana februara, može doći do još jednog jakog hladnog talasa, prije svega u sjevernim regionima. Međutim, ovo je tradicionalna, dugoročna procjena, a ne sigurna meteorološka prognoza.

Dva velika toplotna talasa mogla bi stići u ljeto 2027.

Prema prognozi, ljeto bi moglo da pokaže potpuno drugačije lice: hladne zimske mjesece mogla bi da zamjeni izuzetna vrućina.

Prognoza izdvaja dva produžena toplotna talasa

5–25. jul: Duži period sa visokim temperaturama, tokom kojeg se može formirati prvi značajniji ljetnji toplotni talas.

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Između 7–8. i 18. avgusta: Mogao bi stići drugi, prema prognozi još intenzivniji toplotni talas, posebno u unutrašnjosti zemalja.

Ljetnja vrućina bi mogla predstavljati ozbiljan izazov za stanovništvo i infrastrukturu ukoliko se očekivanja ostvare. Međutim, tačne vrijednosti temperature i stvarno trajanje toplotnih talasa ne mogu se pouzdano predvidjeti za tako dalek period.

Moguće su iznenadne promjene

Jedan od učestalih elemenata ove prognoze jesu brze i nagle promjene vremena: nakon prodora hladnoće mogu uslijediti blaži periodi, dok u ljetnjem periodu, nakon dugotrajne vrućine, može doći do iznenadnog zahlađenja i burnijih vremenskih nepogoda.

Grčko predviđanje vremena predstavlja zanimljivu kulturnu tradiciju koja mnogima pruža uzbudljiv uvid u svijet grčkih narodnih posmatranja vremena. Međutim, stvarni vremenski uslovi u narednim mjesecima moći će preciznije da se prate na osnovu kratkoročnih i srednjoročnih prognoza zvaničnih meteoroloških službi, prenosi Mondo.