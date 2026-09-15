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Ljekari UKC-a Srpske odstranili tumor grudnog koša težak više od šest kilograma

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15.09.2026 08:00

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Hirurški tim Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je izuzetno zahtjevan operativni zahvat tokom kojeg je odstranjen veliki tumor grudnog koša težak više od šest kilograma.

Zbog veličine i položaja tumora, operacija je zahtijevala poseban i vanredni hirurški pristup grudnom košu kakav se primjenjuje i kod najzahtjevnijih procedura, uključujući transplantaciju pluća, saopšteno je iz UKC-a.

Uzimajući u obzir prirodu i veličinu tumora, život pacijenta bio je direktno ugrožen, te je hirurško liječenje, uprkos svim rizicima i kompleksnosti samog zahvata predstavljalo jedinu mogućnost za njegovo liječenje.

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Operacija je izvedena zahvaljujući timskom radu stručnjaka Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje. Zahvat je protekao uspješno, a pacijent se trenutno nalazi u dobrom postoperativnom oporavku.

Ovaj operativni zahvat još jednom potvrđuje značaj timskog rada, stručnosti i iskustva zdravstvenih radnika UKC Republike Srpske u zbrinjavanju najkompleksnijih hirurških pacijenata, naveli su iz UKC-a Srpske.

Više detalja o ovoj zahtjevnoj operaciji biće saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare u UKC-u Srpske, prenosi RTRS.

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Tagovi :

UKC Republike Srpske

tumor

ljekari

Operacija

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