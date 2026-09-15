Danas slavimo Svetog Mamanta: Evo zbog čega ga vjernici posebno poštuju

Srpska pravoslavna crkva i svi vjernici danas slave Svetog mučenika Mamanta. Rodom iz Paflagonije, od hrišćanskih znamenitih roditelja, Teodota i Rufine. Roditelji su mu bačeni u tamnicu za Hristovo ime.

U tamnici je najprije umro otac, a majka, pošto je njega rodila.

Tako dakle osta novorođenče u tamnici između mrtvih tijela svojih roditelja. No Bog Promislitelj posla angela Svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče, da ide u tamnicu i uzme dijete k sebi. Ama izmoli od gradonačelnika dozvolu, da sahrani umrle, a dijete uze u svoju kuću.

U školi Mamant pokaza neobičnu bistri a pošto beše kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, pa on ne poštvaše svoju veru svoju nego je ispovedaše pred svojim vrsnicima ismijavajući idole. U to vrijeme cara Avrelijana žestoko su proganjani hrišćani.

Neznabošci nisu šteseli ni djecu hrišćansku. Mamantu biješe 15 godina, kada bi izveden pred cara. Reče mu car, da se bar samo ustima odreče Hrista, na što mu Mamant odgovori: "ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista."

Hronika U blizini policijske stanice izgorjela dva automobila

Car naredi da ga tuku, svijećama pale, i na kraju ga baciše u more. No anđel Božji ga spase i odvede na goru visoku, blizu Kesarije.

Tu je on živio u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili. Najzad i tu bude pronađen od gonitelja i ponovo na muke stavljen.

Pobjedivši i silu ognja i divljih zverova Mamant sveti bi proboden trozubcem od nekoga žreca idolskoga. I tako predade dušu svoju svetu Bogu, kome je vjeran ostao u svima mukama. Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga iscjelenja bolnih.

(Mondo)

