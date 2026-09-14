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Građani Tuzle najavili protest ispred Tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja petnaestogodišnje djevojčice u žensko odjeljenje KPZ-a u Tuzli.
Građani Tuzle najavili su za srijedu, 16. septembra, protest ispred zgrade Tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo činjenicom da je petnaestogodišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
Građani su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta.
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Srnin izvor navodi da građani zahtijevaju da institucije hitno preispitaju potrebu njenog daljeg pritvora i razmotre mogućnost da se brani sa slobode, uz nadzor roditelja, te da je djevojčici potrebna stručna pomoć i psihološka podrška.
Protest je zakazan za 11.00 časova.
Srna saznaje da je djevojčica više od dvije godine bila izložena vršnjačkom nasilju od djevojčica kojima se fizički suprotstavila.
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S obzirom na to da je maltretiranje prijavljivano, Srna je poslala dopis direktoru Osnovne škole "Gornja Tuzla", gdje se slučaj i dogodio, ali odgovor nije dobila ni nakon više poziva.
Federalni mediji su objavili da Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provjerava navode da li je djevojčica koja je nožem povrijedila dvije učenice u Osnovnoj školi "Gornja Tuzla" bila izložena nasilju.
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