Đaci iz Srpske stigli u Sankt Peterburg

Autor:ATV redakcija
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Učenici tehničkih škola iz Banjaluke, Prijedora, Dervente, Gradiške, Prnjavora, Laktaša, Doboja, Bijeljine, Zvornika i Trebinja stigli su u Sankt Peterburg u okviru programa "Međunarodne omladinske smjene".
Učenici iz Republike Srpske već su posjetili najveći interaktivni muzej "Grand Maket Rusija".
Za njih je pripremljen bogat program kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i edukativnih sadržaja na visokoškolskim ustanovama Sankt Peterburga.
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