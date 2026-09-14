Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Ustupljena fotografija

Učenici tehničkih škola iz Banjaluke, Prijedora, Dervente, Gradiške, Prnjavora, Laktaša, Doboja, Bijeljine, Zvornika i Trebinja stigli su u Sankt Peterburg u okviru programa "Međunarodne omladinske smjene".

Učenici iz Republike Srpske već su posjetili najveći interaktivni muzej "Grand Maket Rusija". Đaci iz Srpske stigli u Sankt Peterburg Ustupljena fotografija Za njih je pripremljen bogat program kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i edukativnih sadržaja na visokoškolskim ustanovama Sankt Peterburga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.