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Đaci iz Srpske stigli u Sankt Peterburg

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14.09.2026 14:21

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Ученици техничких школа из Бањалуке, Приједора, Дервенте, Градишке, Прњавора, Лакташа, Добоја, Бијељине, Зворника и Требиња стигли су у Санкт Петербург у оквиру програма "Међународне омладинске смјене".
Foto: Ustupljena fotografija

Učenici tehničkih škola iz Banjaluke, Prijedora, Dervente, Gradiške, Prnjavora, Laktaša, Doboja, Bijeljine, Zvornika i Trebinja stigli su u Sankt Peterburg u okviru programa "Međunarodne omladinske smjene".

Učenici iz Republike Srpske već su posjetili najveći interaktivni muzej "Grand Maket Rusija".

Ђаци из Српске стигли у Санкт Петербург
Đaci iz Srpske stigli u Sankt Peterburg
Ustupljena fotografija

Za njih je pripremljen bogat program kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i edukativnih sadržaja na visokoškolskim ustanovama Sankt Peterburga.

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Tagovi :

učenici

Sankt Peterburg

Rusija

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