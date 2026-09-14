Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila obilježava Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Položeni su vijenci na Spomen-kosturnica na Novom groblju u Banjaluci, a služen je i parastos u Hramu Hrista Spasitelja.

Vijenci će biti položeni i na Centralnom spomen-obilježju.

Učesnici današnjeg obilježavanja pitaju "gdje su nestali" i nose njihove fotografije.

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Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila saopšteno je da su tokom Odbrambeno–otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske.

Pored poginulih i ubijenih boraca Vojske Republike Srpske ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila.

Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.