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Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

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14.09.2026 11:12

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Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила обиљежава Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Foto: ATV

Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila obilježava Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Položeni su vijenci na Spomen-kosturnica na Novom groblju u Banjaluci, a služen je i parastos u Hramu Hrista Spasitelja.

Vijenci će biti položeni i na Centralnom spomen-obilježju.

Učesnici današnjeg obilježavanja pitaju "gdje su nestali" i nose njihove fotografije.

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Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila saopšteno je da su tokom Odbrambeno–otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote ugradila 23.184 borca Vojske Republike Srpske.

Pored poginulih i ubijenih boraca Vojske Republike Srpske ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila.

Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

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Tagovi :

Nestali

Odbrambeno-otadžbinski rat

Banjaluka

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