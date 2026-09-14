Meteorolozi nemaju dobru prognozu za danas

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno vrijeme u većini predjela, a kiša i pljuskovi se očekuju od sjeverozapada ka istoku.

Na krajnjem jugu uglavnom će biti suvo, tek uveče ponegdje je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, na jugu do 29, u višim predjelima od 15, stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova. Na jugu poslije podne umjerena do jaka bura.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, a u Hercegovini je pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u osam časova

Sokolac pet stepeni, Rudo sedam, Foča i Čemerno osam, Han Pijesak, Gacko i Kalinovik devet, Višegrad i Ivan sedlo 10, Srebrenica, Livno i Sarajevo 11, Šipovo i Bugojno 12, Bileća, Mrkonjić Grad i Jajce 13, Kneževo, Bihać, Tuzla i Zenica 14, Bijeljina, Zvornik i Sanski Most 15, Banjaluka, Doboj, Novi Grad i Prijedor 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19, a Neum 21 stepen Celzijusov.