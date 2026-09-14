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Prvi put od 2022. godine cijene gasa iznad 1.000 dolara

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14.09.2026 09:38

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Гасовод
Foto: Jakub Pabis/Pexels

Berzanske cijene gasa u Evropi ubrzale su rast i porasle za pet odsto, premašivši 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od 22. decembra 2022. godine, pokazuju podaci londonske berze ICE.

Oktobarski, odnosno najbliži fjučersi prema indeksu TTF, najvećeg evropskog gasnog čvorišta koje se nalazi u Holandiji, otvorili su trgovanje na nivou od 978,9 dolara za hiljadu kubnih metara, što predstavlja rast od 2,6 odsto.

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Do 7.55 časova cijena je dostigla 991,5 dolara, odnosno porasla za 3,9 odsto. Za poređenje, obračunska cijena prethodnog trgovačkog dana iznosila je 954,1 dolar za hiljadu kubnih metara.

Sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog poskupljenja gasa u Evropi. Prosječne berzanske cijene u martu porasle su za gotovo 60 odsto u odnosu na februar i premašile 600 dolara za hiljadu kubnih metara.

Posljednjih mjeseci cijene gasa bilježe velike oscilacije. U julu su obračunske cijene porasle za gotovo 20 odsto na mjesečnom nivou i u prosjeku iznosile 637,5 dolara za hiljadu kubnih metara. U avgustu je prosječna obračunska cijena dostigla 745,4 dolara, što je 17 odsto više nego u julu.

Tokom avgusta cijena gasa na berzi premašila je 800 dolara za hiljadu kubnih metara, prvi put za pet mjeseci, dok je početkom septembra probila granicu od 900 dolara.

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Krajem avgusta mediji su, pozivajući se na stručnjake, naveli da nije isključeno da tokom zime berzanska cijena gasa u Evropi premaši 1.200 dolara za hiljadu kubnih metara zbog problema sa popunjavanjem skladišta.

U Rusiji su više puta isticali da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, jer će time upasti u novu, još veću zavisnost, uslovljenu višim cijenama.

U Moskvi su takođe navodili da zemlje koje su odustale od direktne kupovine ruskih energenata i dalje preko posrednika nabavljaju ruske energente po višim cijenama, kao i da će nastaviti da kupuju ruski ugalj, naftu i gas.

(sputniknews.com)

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