Pelet sve skuplji: Cijena nezamislivo narasla

Sa padom temperature raste i interesovanje za ogrijev. Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovo rastu. Tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 KM.

Među traženijim energentima je pelet. Cijena u maloprodaji na pojedinim mjestima trenutno prelazi 800 KM.

Muhamed Helać, iz kompanije "Drvosječa" kaže da cijene rastu.

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"Najniža cijena ove godine je bila od marta do maja. Tada se jedna tona peleta mogla kupiti za 550 KM, dok sada je cijena već prešla 800 KM, to je neka tržišna cijena od 800–850 KM po toni", kaže on.

Velika potražnja, nestašica sirovine i pad proizvodnje glavni su razlozi pritiska na tržište. Cijene se, međutim, značajno razlikuju. Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine iz prošlog mjeseca, tona peleta je od 500 do 895 KM.

Kupovina direktno od proizvođača je povoljnija i kreće se do 700 KM, ali pojedini su prestali primati narudžbe jer ne mogu proizvesti dovoljne količine za potrebe kupaca.

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Iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju energentom. Navode i da pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i znatno podižu maloprodajne cijene.

"Sigurno neko ko je kupio ljetos ili u proljeće veće količine peleta sad želi da zaradi maksimalno, ali mi ćemo imati jedan sastanak proizvođača, nadam se iduće sedmice, kad ćemo pokušati reagovati na takve pojave. I prije je bilo nekih prijedloga da trgovci koji oglase prevelike cijene da neće biti u mogućnosti više da nabavljaju pelet", kaže Goran Ivanović iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta BiH, piše BHRT.

Da li ima osnova za intervenciju nadležnih, kao što je to bio slučaj prošle godine, zavisi od toga šta je uzrok rasta cijena, veći ulazni troškovi ili neopravdano povećanje trgovačkih marži, kažu u Udruženju potrošača Futura.

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"Donedavno je bila ograničena cijena peleta, međutim ta ograničenja više ne postoje. Ono što je ključno za nas je da znamo te informacije, jesu li to stvarne cijene ili nisu, a to bismo trebali dobiti od nadležnih ministarstava. Ako jesu, potrebna je reakcija Vlade i institucija", kaže Marin Bago iz Udruženja potrošača "Futura".

Procjene su da se oko 80% potrošača već snabdjelo peletom. Za one koji još nisu, početak sezone donijeće i znatno skuplju računicu.