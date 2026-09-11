Predviđanje koje plaši svijet: Cijene hrane letjeće u nebo

Tim američkih naučnika sa univerziteta Tulejn i MIT 30. jula je u časopisu „Earth’s Future“ objavio studiju o procjeni globalne sigurnosti resursa do 2050. godine.

Opsežnim računarskim modelom analizirali su 3.735 hipotetičkih scenarija kako bi utvrdili na koji će način porast stanovništva, pritisak na resurse i mjere dekarbonizacije uticati na pristup hrani, energiji i vodi u 32 geopolitičke regije.

Rezultati modeliranja pokazuju da bi do sredine vijeka najsiromašnijih 10 odsto stanovnika u zapadnoj, istočnoj i južnoj Africi moglo trošiti gotovo polovinu svojih prihoda isključivo na ishranu.

„Sve što oduzima polovinu vaših prihoda može biti destabilizujuće za cijeli vaš život jer ostavlja tako malo resursa za ostale kritične potrebe i osnovne životne potrepštine“, objašnjava energetičarka Dženifer Moris sa MIT-a.

Rast troškova i u drugim sektorima

Model „Global Change Analysis Model“ (GCAM) dijeli stanovništvo svake regije na 10 dohodovnih podgrupa. Analiza je otkrila izražene nejednakosti. Dok bi najsiromašniji stanovnici južne Afrike do 2050. godine na hranu morali odvajati 49,6 odsto prihoda, najbogatiji sloj te regije izdvajaće tek 5,5 odsto. Slično tome, u zapadnoj Africi raspon opterećenja troškovima hrane za najsiromašnije iznosi od 18,5 do 77,5 odsto, dok se regionalni prosječni nivo kreće između 5,4 i 24 odsto.

Glavni uzroci visokih cijena hrane jesu niski regionalni prihodi i obezbjeđivanje zemljišta za mjere ublažavanja klimatskih promjena, poput sadnje šuma i uzgoja bioucjeva.

„Ova studija pokazuje da ne postoji samo jedan uzrok buduće nesigurnosti hrane, energije i vode“, napominje glavni autor studije Dži Džu Kim sa Univerziteta Tulejn (Nju Orleans, SAD).

„Prihod je važan, ali regionalni uslovi, korišćenje zemljišta, energetski sistemi, dostupnost vode i ponašanje potrošača oblikuju rizike s kojima se ljudi suočavaju.“

Osim hrane, projekcije ukazuju na rast troškova i u drugim sektorima. Na Bliskom istoku i u južnoj Africi očekuje se znatno poskupljenje energije zbog visoke potražnje za hlađenjem domaćinstava i oslanjanja na fosilna goriva.

Istovremeno, ubrzani razvoj i opsežno crpljenje podzemnih voda u južnoj Aziji, na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi prouzrokovaće ozbiljnu nestašicu vode.

(Dnevno.hr)