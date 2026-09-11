Predsjednik Srpske čestitao Roš Hašanu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH jevrejsku Novu godinu – Roš Hašane sa željom da ovaj veliki praznik dočekaju i proslave u blagostanju, zdravlju i porodičnoj sreći.
"Roš Hašana, kao praznik novog početka, vjere i nade, prilika je da se podsjetimo univerzalnih vrijednosti međusobnog poštovanja, razumijevanja i zajedništva, koje su od neprocjenjivog značaja za svako društvo.
Sa željom da vam nova godina donese dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i uspjeh, još jednom vam upućujem iskrene čestitke", naglašava se u čestitki predsjednika Karana.
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