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Putin uživa povjerenje 73,1 odsto stanovništva

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11.09.2026 13:00

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Руски предсједник Владимир Путин
Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Nivo povjerenja ruskog stanovništva u predsjednika Vladimira Putina iznosio je 73,1 odsto, saopštio je Ruski centar za istraživanje javnog mnjenja, pozivajući se na rezultate najnovije ankete.

"Na pitanje o povjerenju u Putina, 73,1 odsto ispitanika odgovorilo je potvrdno, a rejting odobravanja za ruskog predsjednika iznosi 67,4 odsto", navedeno je iz Centra.

Istovremeno, rejting podrške radu ruske Vlade iznosio je 44,6 odsto, dok je 43,4 odsto Rusa podržalo konkretno rad premijera Rusije Mihaila Mišustina. Ukupno 54,2 odsto ispitanika izjavilo je da ima povjerenja u Mišustina.

Ispitanici su iznijeli svoje stavove i o liderima poslaničkih grupa u Državnoj dumi, donjem domu ruskog parlamenta. Tako 29,8 odsto ispitanika vjeruje dugogodišnjem lideru Komunističke partije Ruske Federacije /KPRF/ Genadiju Zjuganovu, 24,6 odsto vjeruje lideru stranke Pravedna Rusija – Za istinu Sergeju Mironovu, 19,5 odsto dalo je povjerenje lideru Liberalno-demokratske partije Rusije /LDPR/ Leonidu Sluckom, a 11,6 odsto predsjedniku stranke Novi ljudi Alekseju Nečajevu.

Anketa je provedena na uzorku od 1.600 odraslih građana u periodu od 31. avgusta do 6. septembra, navodi TASS, prenosi Srna.

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