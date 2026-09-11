Donarumu tukli i vezali, trudnu djevojku vukli za kosu

Autor:ATV redakcija
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Golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma bio je pretučen, vezan i izložen prijetnjama nožem tokom provale u njegov stan u Parizu 2023. godine, dok je njegova tadašnja djevojka, a danas supruga Alesija Elefante, bila trudna.
Detalji pljačke izneseni su tokom dvodnevnog suđenja pred krivičnim sudom u Parizu. Donaruma je u iskazu naveo da ga je jedan od razbojnika udario u lice bokserom i prijetio mu nožem. Lopovi su odnijeli skupocjene satove, nakit, torbe i novac, kao i ključeve mercedesa i lamborginija.
Elefante je navela da su je razbojnici prisiljavali da im otkrije šifru sefa. Kada im je rekla da je ne zna i da je sef prazan, povukli su je za kosu i udarali po nogama.
Fudbal
Dječak koji je ukrao Donarumi papir otkrio kako je golman reagovao
„Rekla sam da sam trudna, ali su nastavili“, navela je u iskazu.
Donaruma im je potom dao šifru, ali se ispostavilo da je sef zaista bio prazan.
Prema navodima policije, četvorica razbojnika ušla su u stan preko krova, koristeći ljestve, nakon čega su se spustili na balkon i kroz prozore ušli u stan.
Istragom je utvrđeno da su pljačku navodno organizovali Ilijas Kerbuš (Ilyas Kherbouch) i Kjan Mamuni (Khyan Mamouni), koji negiraju optužbe. Dvojica drugih počinilaca, koji su u vrijeme pljačke bili maloljetni, osuđena su na tri, odnosno četiri godine zatvora, dok je jedan osumnjičeni preminuo u zatvoru 2024. godine.
Suđenje je u toku.
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