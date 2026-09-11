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Objavljen video: Sidni Svini se u potpunosti skinula

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11.09.2026 07:33

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Објављен видео: Сидни Свини се у потпуности скинула

Sidni Svini već duže vrijeme intrigira javnost – kako svojim glumačkim sposobnostima, tako i atraktivnim modnim izdanjima.

Ne bi trebalo izostaviti ni promotivne kampanje njenog brenda SIRN u kojima je ona glavna zvijezda. One su uglavnom provokativnog karaktera, te često naglašavaju njene raskošne obline i zavodljivu pojavu.

No, sada je otišla korak dalje, te se za snimanje reklame za sportsku platformu Novig u potpunosti obnažila. Intimne dijelove tijela prekrila je loptama, no, njena namjera je bila i više nego očigledna.

„Misliš da se razumiješ u sport? Dokaži“, poručuje Svini.

Video-snimak je objavljen na zvaničnoj stranici ove platforme na Instagramu i za kratko vrijeme je prikupio veliki broj komentara javnosti. Reakcije su bile razne, a korisnici mreža su imali podijeljena mišljenja i stavove o ovoj reklami.

I dok su jedni bili vidno ogorčeni, drugi su, pak, pohvalili ovaj marketinški potez.

„Ok, prestajem da te pratim, hvala što si mi olakšala odluku“, napisao je jedan. Drugi korisnik Instagrama je dodao: „Prodala si dušu kladionicama. Baš je tvoj stil, Sidni“.

Kampanja je dobila i brojne pohvale. „Ovo je najbolja reklama u istoriji sporta i klađenja“, jedan je od pozitivnih komentara. „Ovo ti je ubjedljivo najseksi snimanje“, poručio je drugi pratilac.

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Tagovi :

Sidni Svini

Sidni Svini provokativno

glumica

reklame

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