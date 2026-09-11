Zemljina kora ispod Italije se „otvara“: Nauka odgovorila zašto

Apeninski planinski lanac, kičma italijanskog poluostrva, predstavlja geološku zagonetku. Zemljina kora u ovom području se istovremeno rasteže duž vijenca i sabija na njegovim ivicama. Dok se neki dijelovi izdižu, drugi tonu.

Naučnici sada veruju da su pronašli objašnjenje za ove kontradiktorne procese. Prema novoj studiji, Zemljina kora ispod Italije se bukvalno „raskopčava“, a ovaj proces izaziva neuobičajenu geološku aktivnost na površini, izveštava Science Alert .

Kontradiktorni pokreti u planinskom vijencu

Apenini, kao i mnogi planinski venci, nastali su sudarom tektonskih ploča. Ovaj proces je milionima godina savijao i zgušnjavao Zemljinu koru, stvarajući visoke vrhove. Međutim, tektonski sistem ispod Italije se vremenom mijenjao.

Ploča stijene koja je tonula u omotač postepeno se povlačila, a iza planinskog vijenca koji se uzdizao kora je počela da se širi, otvarajući Tirensko more. Ovo je ostavilo Apenine u čudnoj situaciji: dok se spoljna ivica planinskog vijenca nastavljala sabijati, kora iza nje se rastezala.

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Ova kontradikcija je dugo zbunjivala geologe. „Paradoks o tome kako se horizontalna kompresija i istezanje mogu desiti istovremeno u konvergentnim planinskim pojasevima ostaje fundamentalni i uglavnom nerješen problem u kontinentalnoj dinamici“, prema izvještaju iz 2006. godine.

Prije oko 2 do 10 miliona godina, ova suprotstavljena kretanja bila su dio istog sistema. Međutim, prije oko 2 miliona godina, nešto se promijenilo. Glavna faza širenja koja je otvorila Tirensko more je završena, a kompresija duž Apeninskog fronta je drastično usporena. Međutim, neuobičajena deformacija lanca se nastavila, što sugeriše postojanje nekog drugog mehanizma.

Teorija „raspakivanja“ kore

Tim geologa sa Univerziteta u Firenci, predvođen Stefanom Tavanijem, vjeruje da je pronašao odgovor u procesu delaminacije. To je odvajanje gustog donjeg dijela kore i litosfere od gornje kore, nakon čega odvojeni dio tone dublje u Zemljin omotač.

Prema njihovoj analizi, ovaj proces pod Apeninima se ne dešava svuda istovremeno. Umjesto toga, odvija se duž fronta, takozvanog šarnira, koji se polako pomera ispod Italije prema jadranskom podnožju.

Da bi istražili ovaj fenomen, Tavani i njegove kolege su kombinovali decenije seizmičkih mjerenja, GPS podatke, satelitska radarska posmatranja i mape Mohorovičevog diskontinuiteta, granice između kore i plašta.

U podacima se pojavio jasan obrazac. Istraživači su pronašli zonu duž više od 500 kilometara planinskog vijenca gdje se Mohov diskontinuitet ispod tirenske strane preklapa sa onim ispod jadranske strane. Oni tumače ovu udvostručenu koru kao pokretni „rasklapajući“ front, ili tačku gdje se donja kora odvaja.

Tremor i deformacija slična harmonici

Zemljotresi su takođe grupisani oko ove tačke razdvajanja. Iza i iznad fronta, mehanizmi zemljotresa uglavnom ukazuju na istezanje kore. Međutim, ispred njega ukazuju na kompresiju. Ovu priču potvrđuju i GPS mjerenja.

Istraživači su izmjerili da se planinski pojas širi u unutrašnjosti brzinom od oko 4 milimetra godišnje, dok se prema spoljnoj ivici ovo kretanje djelimično kompenzuje kompresijom od oko 2 milimetra godišnje. Oni opisuju ovaj proces kao deformaciju sličnu harmonici, gdje se planinski pojas rasteže u unutrašnjosti i istovremeno skraćuje na prednjem dijelu.

Nedostaje interni disk

Iako bi tektonika ploča mogla da objasni ranu evoluciju Apenina, ovaj mehanizam nije dovoljan da objasni današnje procese. Tavani i kolege tvrde da je djelaminacija koja se javlja ispod planina unutrašnji pokretač koji je nedostajao u prethodnim modelima.

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Ispred pokretnog spoja, donji sloj kore i litosferski omotač ostaju pričvršćeni za ploču koja tone, povlačeći koru nadole. Međutim, kako spoj prolazi i donji slojevi se razdvajaju, ovo opterećenje nestaje.

Preostala kora se zatim može ispraviti i odbiti naviše, jer se gušći materijal ispod nje zamjenjuje lakšim, plovnijim omotačem. Ovaj proces uzrokuje istezanje iza spoja, dok kora ispred nje, koja je još uvijek pričvršćena, doživljava kompresiju i tonjenje.

Jedinstven uvid u geološke procese

Slika još nije kompletna. Model je namjerno pojednostavljen, a pitanja o tačnoj strukturi ploče ispod Apenina ostaju. Biće potrebni sofisticiraniji modeli da bi se razumijela puna složenost deformacije kore i plašta tokom vremena. Međutim, rezultati objavljeni u časopisu Communications Earth & Environment sugerišu da bi Apenini mogli da ponude geolozima rijetku priliku.

Oni pružaju „empirijsku, geodetsku dokumentaciju o lateralno migrirajućem delaminacionom spoju koji prati razdvajanje plašta i litosfere u realnom vremenu“, zaključuju istraživači.

(indeks)