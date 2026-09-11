Stan u Banjaluci, zlato ili bitkoin: Koliko bi danas vrijedlo 10.000 evra uloženih prije 15 godina

Da je neko prije 15 godina uložio 10.000 evra u stan u Banjaluci, zlato, američke akcije ili bitkoin, vrijednost njegove investicije danas bi se kretala od oko 21.900 evra do gotovo 118 miliona evra.

Za obračun su korišćene cijene od početka sedmice, dok je za početni datum uzet 6. septembar 2011. godine, prvi trgovinski dan nakon praznika u Sjedinjenim Američkim Državama. U proračun je uključena i promjena kursa. Deset hiljada evra je u septembru 2011. vrijedilo 14.099 dolara, jer je evro tada vrijedio 1,4099 dolara. Prema posljednjem referentnom kursu Evropske centralne banke, evro vrijedi 1,1622 dolara.

Stan u Banjaluci – oko 19.800 evra

Prema podacima sa tržišta nekretnina iz 2011. godine, cijena kvadratnog metra novogradnje u Banjaluci kretala se u širokom rasponu, zavisno od lokacije. Za potrebe ovog proračuna uzeta je orijentaciona vrijednost od oko 2.100 KM po kvadratnom metru.

Za 10.000 evra, odnosno oko 19.558 KM, tada se, barem matematički, moglo kupiti približno 9,31 kvadratni metar stana.

Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova u Banjaluci u drugom kvartalu 2026. godine iznosila je 4.154 KM po kvadratnom metru.

Ista površina od 9,31 kvadratnog metra danas bi zato vrijedila oko 38.680 KM, odnosno približno 19.800 evra.

Treba imati u vidu da za 2011. godinu ne postoji potpuno uporediv zvanični statistički podatak za prosječnu cijenu novogradnje u Banjaluci, pa je vrijednost od 2.100 KM po kvadratu uzeta kao orijentaciona na osnovu tadašnjih tržišnih cijena.

U obračun nisu uključeni eventualni prihodi od izdavanja, porezi, održavanje niti drugi troškovi vlasništva.

Zlato – oko 28.400 evra

Unca zlata je u septembru 2011. koštala oko 1.895 dolara, dok se početkom septembra ove godine cijena kretala oko 4.430 dolara.

Ulaganje od 10.000 evra danas bi, nakon preračunavanja po aktuelnom kursu, vrijedilo približno 28.400 evra. Nisu uračunati troškovi kupovine, prodaje i čuvanja fizičkog zlata.

S&P 500 – oko 104.000 evra

Ulaganje u indeks S&P 500, posredstvom fonda SPY i uz reinvestiranje dividendi, poraslo bi sa 10.000 na približno 104.000 evra.

Prilagođena vrijednost udjela fonda SPY iznosila je 89,85 dolara u septembru 2011, dok je 4. septembra 2026. fond zatvoren na 770,19 dolara.

Majkrosoft (Microsoft) – oko 307.700 evra

Prilagođena cijena Majkrosoftove akcije, kojom su obuhvaćene isplaćene i reinvestirane dividende, iznosila je oko 19,70 dolara u septembru 2011. Prema navodima Bankar.me, posljednja cijena akcije bila je 499,70 dolara.

Ulaganje od 10.000 evra u Majkrosoft danas bi zato vrijedilo približno 307.700 evra.

Amazon (Amazon) – oko 290.100 evra

Akcija Amazona, nakon prilagođavanja za kasnije podjele akcija, koštala je 10,81 dolar u septembru 2011. godine. Na zatvaranju tržišta 4. septembra ove godine vrijedila je 258,51 dolar.

Početnih 10.000 evra tako bi naraslo na približno 290.100 evra.

Epl (Apple) – oko 341.700 evra

Prilagođena cijena Eplove akcije prije 15 godina iznosila je 11,36 dolara, dok je posljednja cijena bila 319,97 dolara.

Uz uračunate podjele akcija i reinvestirane dividende, investicija od 10.000 evra danas bi vrijedila oko 341.700 evra.

Tesla (Tesla) – oko 2,8 miliona evra

Teslina akcija je u septembru 2011. godine, nakon prilagođavanja za kasnije podjele akcija, vrijedila oko 1,53 dolara. Posljednja cijena iznosila je 354,08 dolara.

Ulaganje od 10.000 evra danas bi vrijedilo približno 2,81 milion evra.

Envidija (Nvidia) – oko 8,5 miliona evra

Akcija Envidije je prije 15 godina, nakon prilagođavanja za sve kasnije podjele akcija, vrijedila približno 0,33 dolara. Na zatvaranju tržišta 4. septembra 2026. njena cijena iznosila je 230,36 dolara.

Vrijednost početnog ulaganja od 10.000 evra danas bi dostigla oko 8,47 miliona evra. Uz reinvestiranje skromnih dividendi koje je Envidija isplaćivala, rezultat bi mogao biti nešto veći.

Bitkoin (Bitcoin) – oko 117,8 miliona evra

Bitkoin je 6. septembra 2011. vrijedio približno 8,20 dolara. Za 10.000 evra, odnosno tadašnjih 14.099 dolara, teoretski se moglo kupiti oko 1.719 bitkoina.

Prema dnevnoj referentnoj cijeni od 4. septembra 2026. godine, jedan bitkoin vrijedio je oko 79.659 dolara. Takvo ulaganje danas bi iznosilo približno 117,8 miliona evra.

Ovaj proračun je isključivo matematički. Tržište bitkoina 2011. godine bilo je veoma malo i nelikvidno, kupovina tako velike količine po jedinstvenoj cijeni bila bi otežana, a današnja vrijednost ne uključuje troškove trgovanja, čuvanja i poreze.

Posmatrano isključivo kroz rast tržišne vrijednosti, bitkoin bi bio ubjedljivo najisplativija investicija. Slijede Envidija sa oko 8,5 miliona i Tesla sa približno 2,8 miliona evra.

Među tradicionalnijim ulaganjima najbolje bi prošli vlasnici akcija Epla, Majkrosofta i Amazona. Zlato i stan u Banjaluci donijeli bi znatno umjereniji rast, ali bi i njihova vrijednost bila više nego dvostruko veća od početnog ulaganja.

Rezultati predstavljaju procjenu zasnovanu na istorijskim cijenama i ne uključuju poreze, provizije, inflaciju, troškove održavanja niti razliku između kupovne i prodajne cijene. Takođe se pretpostavlja mogućnost kupovine dijelova akcija i potpuno reinvestiranje dividendi tamo gdje je to navedeno.