Oglasilo se OJT Banjaluka o udesu na Manjači: Poginuo mladić iz Ribnika

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u mjestu Gornje Ratkovo u Ribniku, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Kako navode, nezgoda se dogodila oko 16.05 časova, a u njoj su učestvovala dva vozila.

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"U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su: teretno vozilo marke „Mercedes“ kojim je upravljao S.N. rođen 1992. godine iz Mrkonjić Grada, i putničko vozilo marke „Pežo“ kojim je upravljao M.B rođen 2002. godine, iz Ribnika.

Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je nastradao vozač putničkog vozila „Pežo“ lice M.B. iz Ribnika", navode iz OJT Banjaluka.

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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Ribnik.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.