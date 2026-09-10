Детаљи стравичне несреће на Мањачи: Погинуо младић

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила данас у мјесту Ратково код Рибника страдао је Бане М (24) из ове општине.
У несрећи су учествовали камион који је управљао Немања С. (34) и аутомобил у којем је био страдали двадесетчетворогодишњак, потврђено је за портал "Провјерено.инфо".
Како се могло видјети на фотографијама, ауто је потпуно смрскан, а камион је преврнут на путу.
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