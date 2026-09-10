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Детаљи стравичне несреће на Мањачи: Погинуо младић

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10.09.2026 18:53

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Несрећа на Мањачи
Фото: Вибер

У саобраћајној несрећи која се догодила данас у мјесту Ратково код Рибника страдао је Бане М (24) из ове општине.

У несрећи су учествовали камион који је управљао Немања С. (34) и аутомобил у којем је био страдали двадесетчетворогодишњак, потврђено је за портал "Провјерено.инфо".

Како се могло видјети на фотографијама, ауто је потпуно смрскан, а камион је преврнут на путу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

несрећа

трагедија

Мањача

Рибник

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