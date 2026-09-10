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Суспендован Душан Влаховић

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10.09.2026 19:32

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Суспендован Душан Влаховић
Фото: Printscreen

Душан Влаховић неће моћи да наступи на наредној утакмици због казне изречене након инцидента у великом турском дербију између Бешикташа и Фенербахчеа.

Српски репрезентативац добио је суспензију у трајању од једне утакмице због сукоба са Миланом Шкрињаром током дуела два истанбулска великана, пише "Курир".

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Ипак, Бешикташ не намјерава да се помири са оваквом одлуком. Клуб ће уложити жалбу и покушати да издејствује укидање суспензије за српског фудбалера.

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Став турског клуба је да инцидент није био таквог интензитета да би Влаховић морао да буде кажњен неиграњем. Бешикташ сматра да би евентуална новчана казна била адекватна мјера и управо то ће тражити кроз жалбени поступак.

Коначна одлука о томе да ли ће Влаховићу остати суспензија од једног меча биће позната након разматрања жалбе Бешикташа.

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Таг :

Душан Влаховић

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