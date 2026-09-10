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Јокић о Страхињи и Немањи: "Увијек су ме тукли, али су добра браћа"

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10.09.2026 20:12

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Никола Јокић био је гост подкаста "Јао Миле", гдје је говорио о бројним темама, од репрезентације Србије до живота ван кошаркашког терена.

Једна од тема која је привукла пажњу била је и његова породица, односно однос са браћом Страхињом и Немањом, који су од његових најмлађих дана важан део његовог живота.

Јокића је водитељ Миле Илић питао какав је његов однос са браћом, колико се промијенио кроз године и какви су њих тројица када нема кошарке, рефлектора и великог притиска.

"И дан данас се свађамо. Не у великим количинама, али и треба. Да исто размишљамо, било би глупо. Мислим да сам и ја видио, кроз неке њихове примјере, како не треба. Али сам видио и како треба, и како се тренира, и како у неким неусловима се залаже, и како се бори и игра".

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"Ти кажеш, Страхиња ти је поломио нос, али је борбен. Да ли су ме... Мислим да су код мене у 21, 22, 23 године, када сам имао, могли да утичу, али сада је све некако групно. Некако сви знамо сада колективно која је права одлука.

Најтежа братска лекција?

"Ја њих волим. Били су добри. Увијек су ме тукли и малтретирали, али су добра браћа. Волио бих да друга дјеца имају такво детињство, као што сам ја имао. Све је то у кругу љубави било".

(Телеграф)

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Тагови :

Никола Јокић

кошарка

кошаркаш

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.

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