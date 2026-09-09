Ћус Матео за АТВ: "Шпанија има млад тим, морамо да вјерујемо у процес"

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњу медаљу са великих такмичења кошаркашка репрезентација Шпаније освојила је на Евробаскету 2022. године, смјена генерација утицала је на резултате "црвене фурије", али селектор Ћус Матео за АТВ поручује да вјерује у младе снаге чији најбољи дани тек долазе.
Шпанија је везала три пораза у квалификацијама за Мундобаскет, а Матео каже да са доста оптимизма гледа ка завршним прозорима.
"Ништа није готово. Оптимистичан сам када је у питању цијела ситуација. Почели смо веома добро, са 5/0, па смо изгубили задње три утакмице. Није лако наступати са различитим тимовима у сваком прозору, свакој другој утакмици и без превише припреме. У сваком случају, не волим оправдања, морамо да гледамо напријед, испред себе и да покушамо да завршимо ове квалификације. Имамо веома млад тим који ће бити јако добар за неколико година, вјероватно. То је главни изазов сада, направити нешто квалитетно како би у будућности били у врху европске кошарке", каже Матео.
Није лако младим снагама у Шпанији да остваре резултате које су постизале златне генерације предвођене браћом Гасол, Хуаном Карлосом Наваром или Рудијем Фернандезом.
"Притисак постоји, наравно. Увијек се гледа ка будућности, али морамо да будемо озбиљни и да поштујемо процес који је свим младим играчима потребан. Морамо да будемо стрпљиви, уколико будемо поштовали процес добићемо нешто добро", поручује Матео.
Кошаркашки стручњак који на клупи мадридског Реала освојио и Евролигу прошле седмице боравио је на Adria Sports Conference, а том приликом сусрео се са бројним познатим лицима из свијета спорта.
"За мене је важно чути идеје и филозофију легенди попут Светислава Пешића, или Марине Маљковић у женској кошарци. За мене је важно јер овакви догађаји допиру до великог броја људи који вјероватно немају могућност да причају са оваквим легендама често. Што се мене тиче ово је сјајно за људе. Конкретно, са господином Пешићем упознао сам се давно у Шпанији. Много му се дивим. Посљедњи пут када смо се видјели било је када му је Кошаркашки савез Шпаније додијелио једну награду и тада ми је дао неке савјете што се тиче репрезентације Шпаније. Рекао ми је: „Ћус, покушај да направиш добру хемију у екипи јер је то за репрезентацију најважније", закључио је Матео.
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