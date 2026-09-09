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Зорану Костићу престижне награде у Москви

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09.09.2026 21:03

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Награда Зорану Костићу
Фото: knjizevni-esnaf

У Москви, у препуној сали Савеза писаца Русије, првог септембра је представљена "Антологија руске поезије X–XXИ вијека", аутора пјесника Зорана Костића. Аутора, у пуном смислу те ријечи, с обзиром да је све преводе (у двотомној књизи са преко 1500 страница) радио управо Зоран Костић.

Промоцији двотомника објављеног (2024/26) у Бањалучкој "Просвјети", присуствовало је и десетак пјесника уврштених у "Антологију", тако да се ова светковина претворила у својеврсно књижевно вече, с обзиром да су аутори своје стихове читали на руском, а Костић, преводе истих, на српском језику.

Промотери "Антологије…" сагласни су у једном: до њеног објављивања, нико, ни на једном језику није тако цјеловито и зналачки представио руску поезију — писану пуних 1.200 година; Надахнутим преводима више од 60 хиљада стихова 250 аутора, Зоран Костић је овековечио монументални и трајни споменик поетске баштине.

​Предсједник Савеза писаца, доскорашњи министар културе Владимир Медински, у знак захвалности, на крају свечаности уручио је Зорану Костићу "Почасну грамоту", једно од најпрестижнијих књижевних признања Русије.

Два дана касније (3. септембра), на затварању Међународног конгреса превода руске књижевности, Зорану Костићу, за исто дело, уручена је највећа државна награда за преводилачки подвиг "Читај Русију" (Read Russia).

Ово престижно признање за најзначајнији преводилачки подухват у последње 3 године, Костић је добио у конкуренцији 120 преводилаца из 85 држава. Захваљујући се на награди, познати пјесник је позвао аудиторијум да минутом ћутања онда пошту ствараоцу Републике Српске, генералу Ратку Младићу, коме је и посветио велико признање.

Награде "Читај Русију" и "Почасна грамота" Савеза писаца Русије представљају признање не само његовом стваралаштву, већ и српској књижевности и култури коју је својим преводима достојанствено представио у Русији и свијету, преноси Књижевни еснаф.

Редакција "Књижевног ЕСНАФ-а" упућује искрене честитке Зорану Костићу на овим изузетним признањима и великом преводилачком и књижевном подвигу.

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Тагови :

Награда

Зоран Костић

Русија

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