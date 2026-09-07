Logo

Преминуо Душан Весић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 12:25

Коментари:

0
Преминуо Душан Весић
Фото: Pixabay

Рок публициста и новинар Душан Весић (1959–2026) преминуо је након дуге и тешке болести, јављају његови пријатељи и сарадници на друштвеним мрежама.

Весић је од 1980. до 1990. године писао о рок култури за бројне новине и часописе у Југославији. Био је уредник за домаћу сцену у часописима „Рок“ и „Поп рок“, као и аутор документарног телевизијског серијала „Роковник“, серије и филма „ЕКВ – Као да је било некад“, те сценариста документарног филма о Бајаги и „Инструкторима“ „Музика на струју“ из 2009. године.

Весић је аутор књига „Бијело дугме – Шта би дао да си на мом мјесту“ (2014), „Маги – Као да је била некад“ (2018) и „Бунт деце социјализма“ (2020).

Писац и пјесник Ђорђе Матић написао је на Фејсбуку да је Весић „имао тек дати још великих књига“, као и да је био „аутор апсолутно најбоље рокенрол биографије код нас написане, без конкуренције“.

„Физички истрошен, околностима бијен, шамаран животом, да. Али ауторски потпуно свјеж и непотрошен“, навео је Матић.

Бајага и „Инструктори“ опростили су се са тугом од свог пријатеља, „великог музичког новинара и критичара, редитеља, књижевника и аналитичара Душана Весића“.

Рок публициста Богомир Мијатовић написао је да је „јуче у Новом Саду међу звијезде отишао“ његов друг Душан Весић, „аутор бројних текстова и неколико одличних књига о рок музици“.

„Путуј мирно. Недостајаћеш ми више од родитеља. Све што данас јесам, научила сам од тебе“, поручила је његова дугогодишња сарадница Сандра Ранчић, наводећи стихове пјесме Бијелог дугмета „Сањао сам ноћас да те немам“.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Преминуо Душан Весић

Новинар

књижевник

Коментари (0)

Више из рубрике

Фотограф Бранко Јовић

Култура

Фотограф АТВ-а Бранко Јовић добитник престижне награде за црно-бијелу фотографију

2 д

1
Преминула џез пјевачица Касандра Вилсон

Култура

Преминула позната џез умјетница и добитница Греми награда

4 д

0
Махлерово љубавно писмо у Бањалуци: Но Бордерс Оркестра за крај фестивала

Култура

Махлерово љубавно писмо у Бањалуци: Но Бордерс Оркестра за крај фестивала

4 д

0
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић

Култура

Голубовић: Вријеме није умањило значај ријечи Петра Кочића

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

17

Пожар у билећким селима под контролом: Ситуација стабилнија након тешке ноћи

16

15

Шкрбић: Генерал Младић заслужује вјечно сјећање

15

59

Новак Ђоковић објавио вијест која ће одушевити све: "Одлучио сам да..."

15

52

За њих случајности не постоје: Овај знак свуда види скривене поруке

15

46

Eкстремна опасност у телефону: Зомби апликације краду новац и идентитет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима