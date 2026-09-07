Преминуо Душан Весић

Аутор:АТВ редакција
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Рок публициста и новинар Душан Весић (1959–2026) преминуо је након дуге и тешке болести, јављају његови пријатељи и сарадници на друштвеним мрежама.
Весић је од 1980. до 1990. године писао о рок култури за бројне новине и часописе у Југославији. Био је уредник за домаћу сцену у часописима „Рок“ и „Поп рок“, као и аутор документарног телевизијског серијала „Роковник“, серије и филма „ЕКВ – Као да је било некад“, те сценариста документарног филма о Бајаги и „Инструкторима“ „Музика на струју“ из 2009. године.
Весић је аутор књига „Бијело дугме – Шта би дао да си на мом мјесту“ (2014), „Маги – Као да је била некад“ (2018) и „Бунт деце социјализма“ (2020).
Писац и пјесник Ђорђе Матић написао је на Фејсбуку да је Весић „имао тек дати још великих књига“, као и да је био „аутор апсолутно најбоље рокенрол биографије код нас написане, без конкуренције“.
„Физички истрошен, околностима бијен, шамаран животом, да. Али ауторски потпуно свјеж и непотрошен“, навео је Матић.
Бајага и „Инструктори“ опростили су се са тугом од свог пријатеља, „великог музичког новинара и критичара, редитеља, књижевника и аналитичара Душана Весића“.
Рок публициста Богомир Мијатовић написао је да је „јуче у Новом Саду међу звијезде отишао“ његов друг Душан Весић, „аутор бројних текстова и неколико одличних књига о рок музици“.
„Путуј мирно. Недостајаћеш ми више од родитеља. Све што данас јесам, научила сам од тебе“, поручила је његова дугогодишња сарадница Сандра Ранчић, наводећи стихове пјесме Бијелог дугмета „Сањао сам ноћас да те немам“.
(Телеграф)
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