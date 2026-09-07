Патријарх Порфирије: Божији суд је једини коначан и праведан

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је у бесједи током опијела генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду да ће његово име остати дубоко уткано у памћење и молитве највећег дијела српског народа.
Патријарх је истакао да српски народ генералу Младићу дугује захвалност као војнику који је у трагичном и тешком тренутку стајао на челу војске, поднио жртву и положио живот за опстанак свога рода.
Република Српска
Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке
"Српска православна црква ни о коме не доноси пресуду у односу на вечност, него се за свакога моли и све препушта суду Божијем који је једини праведан", истакао је Његова светост током опијела.
Патријарх је истакао да постоје људски судови и људска правда, који су пролазни и условљени многим варљивим факторима.
"Земаљски суд и земаљска правда нису увек свима мерила истом мером. Наш народ носи горко искуство. Знамо да ниједан земаљски суд није непогрешив, нити његова пресуда може исцрпети истину о било којем животу. Божији суд је једини коначан и праведан и његова реч је истина", поручио је патријарх.
Указао је да тај суд није налик овоземаљском и пред њим стоји бескрајна љубав према човјеку.
"Данас стојимо пред одром Ратка Младића за кога знамо да је био хришћанин, који се последњих година исповедао и причешћивао, верујући и надајући се у милост Божију и који се на крају упокојио држећи крст на својим грудима", рекао је патријарх.
Кад год се, каже патријарх, сабирамо на молитву и када служимо литургију, православни хришћани се моле за мир свег свијета и за спасење сваког човјека, то и овога пута чинимо.
"Поставља се питање да ли је смрт посљедње што ћемо рећи о себи или је човек можда нешто више од тога. Постоји ли неко ко нам пред смрт ствара другачију перспективу и даје другачији одговор. Ми православни хришћани знамо да је то Исус Христос који даје одговор достојан човека, а тај одговор се налази у његовом крсту и васкрсењу", навео је патријарх српски.
Својом смрћу, истиче патријарх, Христос је побиједио смрт, а својим васкрсењем отворио свима врата вјечнога живота.
"Бог нас је створио за живот вечни. Смрт није нестанак, него привремени растанак", навео је патријарх Порфирије,а преноси Срна.
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