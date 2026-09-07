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Патријарх Порфирије: Божији суд је једини коначан и праведан

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07.09.2026 12:59

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Патријарх Порфирије
Фото: Таnjug/AP/Oliver Bunić

Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је у бесједи током опијела генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду да ће његово име остати дубоко уткано у памћење и молитве највећег дијела српског народа.

Патријарх је истакао да српски народ генералу Младићу дугује захвалност као војнику који је у трагичном и тешком тренутку стајао на челу војске, поднио жртву и положио живот за опстанак свога рода.

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке

"Српска православна црква ни о коме не доноси пресуду у односу на вечност, него се за свакога моли и све препушта суду Божијем који је једини праведан", истакао је Његова светост током опијела.

Патријарх је истакао да постоје људски судови и људска правда, који су пролазни и условљени многим варљивим факторима.

"Земаљски суд и земаљска правда нису увек свима мерила истом мером. Наш народ носи горко искуство. Знамо да ниједан земаљски суд није непогрешив, нити његова пресуда може исцрпети истину о било којем животу. Божији суд је једини коначан и праведан и његова реч је истина", поручио је патријарх.

Указао је да тај суд није налик овоземаљском и пред њим стоји бескрајна љубав према човјеку.

"Данас стојимо пред одром Ратка Младића за кога знамо да је био хришћанин, који се последњих година исповедао и причешћивао, верујући и надајући се у милост Божију и који се на крају упокојио држећи крст на својим грудима", рекао је патријарх.

Кад год се, каже патријарх, сабирамо на молитву и када служимо литургију, православни хришћани се моле за мир свег свијета и за спасење сваког човјека, то и овога пута чинимо.

"Поставља се питање да ли је смрт посљедње што ћемо рећи о себи или је човек можда нешто више од тога. Постоји ли неко ко нам пред смрт ствара другачију перспективу и даје другачији одговор. Ми православни хришћани знамо да је то Исус Христос који даје одговор достојан човека, а тај одговор се налази у његовом крсту и васкрсењу", навео је патријарх српски.

Својом смрћу, истиче патријарх, Христос је побиједио смрт, а својим васкрсењем отворио свима врата вјечнога живота.

"Бог нас је створио за живот вечни. Смрт није нестанак, него привремени растанак", навео је патријарх Порфирије,а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић сахрана

Патријарх Порфирије

Београд

Ратко Младић

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