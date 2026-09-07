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Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу

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07.09.2026 12:01

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Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/Miloš Milivojević

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић одали су почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.

Највиши званичници Српске потом су изјавили саучешће породици Младић.

Претходно су почаст генералу Младићу одали предсједник Републике Српске Синиша Каран, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, министар одбране Србије Братислав Гашић и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Каран Будимир

Република Српска

Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Miloš Milivojević
Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Miloš Milivojević

Представници Српске на сахрани генерала Младића

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Тагови :

Саво Минић

генерал Ратко Младић

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Коментари (9)

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