Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:9
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић одали су почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.
Највиши званичници Српске потом су изјавили саучешће породици Младић.
Претходно су почаст генералу Младићу одали предсједник Републике Српске Синиша Каран, министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, министар одбране Србије Братислав Гашић и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Република Српска
Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
17
16
15
15
59
15
52
15
46
Тренутно на програму