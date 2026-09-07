Иза Француске једна од најгорих година за производњу вина у посљедњих 30 година

Аутор:АТВ редакција
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Производња вина у Француској ове године вјероватно ће бити једна од најлошијих у посљедњих 30 година, саопштено је из француског Министарства пољопривреде.
У саопштењу се наводи да ће производња у Шампањи бити преполовљена у односу на прошлу годину, након смањења винограда и озбиљних врућина и суша које су оштетиле винову лозу и грожђе.
У својој првој процјени овогодишње производње, Министарство пољопривреде Француске, другог највећег свјетског произвођача послије Италије, пројектовало је 33,9 милиона хектолитара, што је шест одсто мање у односу на прошлу годину и 17 одсто мање од просјека од 2021. до 2025. године. Хектолитар је еквивалент 133 стандардне флаше вина.
То би означило трећу узастопну слабу бербу вина у Француској, након ниске производње у претходне двије године.
"Иако су прољећни услови у почетку подржавали боље изгледе за бербу, суша током љета и вишеструки топлотни таласи оштетили су винограде и смањили приносе", саопштило је Министарство.
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У саопштењу се наводи да је већина произвођача вина у Француској - као и у другим европским земљама - почела бербу грожђа необично рано ове године као резултат екстремних врућина.
Очекује се да ће производња у Шампањи бити 49 одсто мања у односу на прошлу годину и 47 одсто испод петогодишњег просека.
Површина под грожђем у Француској пала је ове године за 2,5 одсто. Прекомјерна понуда усљед пада потрошње вина навела је произвођаче вина да замијене дио својих винограда у протеклим годинама.
Поред винског сектора, већина француских пољопривредних произвођача је тешко погођена рекордним топлотним таласима овог љета који су уништили усјеве, пашњаке и залихе воде.
Француска је прошле седмице објавила пакет хитне помоћи за пољопривреднике у вриједности већој од милијарду евра, преноси Срна.
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