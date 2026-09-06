Топлотни талас створио чудовишта у Јапану: Бубашвабе ушле у домове, искорјењивање немогуће

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Јапанско острво Хокаидо суочава се са најездом бубашваба усљед глобалног загријавања, а раст температура и „вјештачка окружења“ омогућавају овим инсектима да се све више размножавају у том региону, преноси данас сајт „South China Morning Post“ (SCMP).
Према статистичким подацима Јапанске метеоролошке агенције, просјечна дневна температура на најсјевернијем јапанском острву износи 23 степена Целзијуса, док се љети у великим градовима попут Сапороа пење и до 29 степени, што је за 1,5 степени више него прије три деценије.
У посљедње вријеме локалне љетне температуре достизале су и 35 степени, што је било незамисливо чак и прије десет година.
Зимске температуре такође су постале блаже. Просјечна температура у јануару 1996. године износила је минус 3,7 степени, док је у јануару ове године била минус два степена.
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„Животна средина на сјеверу Јапана знатно се промијенила, а иако је бубашвабама некада било тешко да тамо опстану, сада проналазе путеве у ‘вјештачка окружења’ настала урбаним развојем“, рекао је шеф Тима за истраживање инвазивних врста при Јапанском националном институту за студије животне средине Коичи Гока.
Стручњаци наводе да је пораст температуре омогућио врстама које су раније биле ријетке на Хокаиду да се одомаће у новом окружењу.
Према ријечима Гоке, ефекат „топлотног острва“ у великим градовима вишеструко је појачан јер су савремени индустријски, пословни и стамбени објекти опремљени системима за гријање, као и двоструким стаклима и другим облицима изолације, што их чини пријатним окружењем како за људе, тако и за инсекте.
То значи да се врсте које су раније биле ријетке на Хокаиду сада успјешно прилагођавају новој средини.
„Бубашвабе стижу на Хокаидо путем људских активности, закачене за возила или у картонским кутијама за храну и робу широке потрошње, и све чешће проналазе мјеста на којима могу да преживе чак и током оштрих зимских мјесеци“, објаснио је Гока.
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Бубашвабе се обично срећу у тропским или суптропским крајевима, али су се три врсте очигледно толико прилагодиле да могу да поднесу и зиме на Хокаиду.
Гока сматра да је вјероватно достигнута прекретница, јер су ови инсекти достигли критичну бројност, док температура на Хокаиду наставља да расте.
„Сада су се усталиле на Хокаиду и биће веома тешко, ако не и немогуће, искоријенити их“, рекао је он.
Власник фирме за сузбијање штеточина са Хокаида изјавио је да су захтјеви за рјешавање проблема са најездом бубашваба прије десет година били веома ријетки, док је од почетка ове године примио 50 таквих захтјева.
Према његовим ријечима, очекује се да ће се број позива за интервенције удвостручити до краја године.
(Телеграф)
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