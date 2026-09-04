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На Модрачком језеру уловио сома тешког 53 килограма

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04.09.2026 17:32

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На Модрачком језеру уловио сома тешког 53 килограма
Фото: RTV Slon

Сом тежак 53 килограма нови је велики улов Абдулаха Џинића Зије на Модрачком језеру, гдје је 3. септембра 2026. године рибу уловио "на чамцу на вучу", како овај начин риболова описује сам Зијо.

Ријеч је о још једном капиталном примјерку који је завршио на његовој удици.

Зијо је већ познат по великим уловима на Модрачком језеру, а пажњу јавности посебно је привукао у августу 2024. године, када је уловио сома тежег од 90 килограма и дугог око 2,2 метра.

Нови сом од 53 килограма још једном потврђује да Модрачко језеро крије велике примјерке ове врсте, али и да Зијо очигледно добро зна гдје и како их тражити, пише РТВ Слон.

Сом је највећа слатководна риба европских вода, а одрасли примјерци могу достићи велике димензије и тежину.

Најчешће обитава у дубљим и мирнијим дијеловима ријека, језера и акумулација, а активнији је током топлијег дијела године.

Због своје снаге и величине, улов великог сома међу риболовцима се сматра посебним изазовом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сом

пецање

ријека

Абдулах Џинић Зијо

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