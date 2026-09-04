На Модрачком језеру уловио сома тешког 53 килограма

Аутор:АТВ редакција
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Сом тежак 53 килограма нови је велики улов Абдулаха Џинића Зије на Модрачком језеру, гдје је 3. септембра 2026. године рибу уловио "на чамцу на вучу", како овај начин риболова описује сам Зијо.
Ријеч је о још једном капиталном примјерку који је завршио на његовој удици.
Зијо је већ познат по великим уловима на Модрачком језеру, а пажњу јавности посебно је привукао у августу 2024. године, када је уловио сома тежег од 90 килограма и дугог око 2,2 метра.
Нови сом од 53 килограма још једном потврђује да Модрачко језеро крије велике примјерке ове врсте, али и да Зијо очигледно добро зна гдје и како их тражити, пише РТВ Слон.
Сом је највећа слатководна риба европских вода, а одрасли примјерци могу достићи велике димензије и тежину.
Најчешће обитава у дубљим и мирнијим дијеловима ријека, језера и акумулација, а активнији је током топлијег дијела године.
Због своје снаге и величине, улов великог сома међу риболовцима се сматра посебним изазовом.
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