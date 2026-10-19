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Градски базен у Котору носиће име Петра Другог Петровића Његоша?

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19.10.2026 23:00

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Котор Црна Гора
Фото: Pexel/ Muhammed Fatih Beki

Министарство спорта и младих предложиће да се градски базен у Котору назове по Петру Другом Петровићу Његошу, што је један од услова да Загреб да подршку Црној Гора да би закључила процес приступања ЕУ, јавила је РТЦГ.

Како је појашњено, Хрватска тврди да је ватерполиста Зоран Гопчевић, по коме базен носи име, био стражар у Морињу.

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Загреб је поручио да је опипљив напредак пресудан за широку јавну, политичку и парламентарну подршку у Хрватској, укључујући ратификацију приступног уговора за улазака у ЕУ са Црном Гором.

Већина хрватских захтјева односи се на посљедице ратних деведесетих година и сврстана је у оквир Поглавља 23, које се, заједно са Поглављем 24, сматра кључним за област владавине права.

Међу захтјевима су обештећење хрватских држављана заточених у Морињу, очување спомен-плоче постављене на том мјесту, као и промјена имена градског базена у Котору.

Црногорска влада недавно је усвојила измјене закона о спомен-обиљежјима, чиме су створени услови за промјену назива базена.

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На листи захтјева су и процесуирање ратних злочина, укључујући утврђивање одговорности по командној линији, као и рјешавање имовинских права хрватских породица у Црној Гори.

(Срна)

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Тагови :

Котор

Црна Гора

Базен

Петар Петровић Његош

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