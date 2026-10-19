Провјерите ситниш у новчанику: Ове кованице вриједе и до 3.100 евра

Аутор:АТВ редакција
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Кованице нам често остану у новчанику, ладици или негдје у кући, а да готово никада не загледамо њихове мотиве и ознаке.
Ипак, међу ситним новцем понекад се може наћи примјерак који је због ријеткости или грешке настале током ковања посебно занимљив колекционарима.
Поједине кованице од два евра достижу цијене од стотина, па чак и хиљада евра. Посебно су тражена ограничена пригодна издања и примјерци са доказаним производним неправилностима.
Ријетка кованица из Монака са ликом Грејс Кели процјењује се на око 3.100 евра.
Грешке настале током ковања могу значајно повећати колекционарску вриједност.
Поједини примјерци са неправилно постављеним средишњим дијелом могу вриједити око 100 евра.
Кованице са знатно заротираним странама могу достићи цијену од око 200 евра.
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Њемачки примјерак са специфичном грешком у ковању процијењен је на око 1.200 евра.
Оштећења настала током коришћења нису исто што и фабричке грешке.
Ипак, није свака кованица са необичним изгледом вриједна. На цијену највише утичу ријеткост, година издања, очуваност, потражња и потврђена аутентичност. О посебним примјерцима пише Индеx, издвајајући неколико занимљивих случајева.
Један од најпознатијих примјера је кованица од два евра коју је Монако издао 2007. године, поводом 25. годишњице смрти принцезе Грејс Кели, некадашње холивудске глумице.
Искован је само 20.001 примјерак, због чега је ова кованица постала изузетно тражена међу колекционарима.
Препознаје се по портрету принцезе, натпису „МОНАЦО“ и години издања 2007, а на њој се налази и ознака аутора портрета Р. Б. Барона.
Према процјенама на колекционарском тржишту, њена вриједност износи око 3.100 евра, зависно од очуваности и услова продаје.
Међутим, постоји важан детаљ: ова кованица није била намијењена редовном оптицају, већ се продавала колекционарима. Зато су шансе да је случајно пронађете у новчанику веома мале.
Осим ријетких пригодних издања, колекционарима су занимљиве и кованице код којих је током производње дошло до грешке.
Једна од познатијих неправилности међу колекционарима описује се као „јаје на око“. Ријеч је о случају у којем средишњи дио кованице није правилно постављен унутар спољашњег прстена, па се метали необично преклапају. Такав изглед подсјећа на јаје на око.
Према процјенама које преносе европски медији, примјерци са овом врстом грешке могу да вриједе око 100 евра.
Кованице код којих су двије стране знатно заротиране једна у односу на другу могу достићи цијену од око 200 евра, док се за поједине примјерке исковане на погрешној металној плочици помињу износи и до 650 евра.
Ипак, наведени износи нису гаранција да ће сваки примјерак са сличном неправилношћу бити продат по тој цијени. За процјену су важни аутентичност грешке, стање кованице и интересовање купаца.
Посебно занимљив примјер долази из Њемачке. Пригодна кованица од два евра из 2021. године, посвећена савезној покрајини Саксонији-Анхалт, у једном случају је, према доступним наводима, искована на металној плочици намијењеној кованици од једног евра.
Због тога су боје њених дијелова обрнуте: спољашњи прстен је златне боје, а средишњи дио сребрне. Осим тога, тежи 7,50 грама умјесто уобичајених 8,50 грама за стандардну кованицу од два евра.
Према процјени трговца нумизматичким предметима Минцен Милер, упоредив примјерак са таквом грешком могао би да вриједи око 1.200 евра.
Прије него што се кованица понуди на продају, неопходно је провјерити да ли је грешка настала током производње, а не накнадним оштећивањем или преправљањем.
Ако међу ситним новцем примијетите кованицу која се разликује од осталих, најприје провјерите земљу издавања, годину и мотив. Корисно је да је упоредите са фотографијама званичних издања, које објављује и Европска централна банка.
Посебну пажњу обратите на необичан положај средишњег дијела, заротиране стране и друге могуће производне неправилности. Имајте на уму да оштећења настала коришћењем нису исто што и грешке у ковању.
Ако посумњате да имате риједак примјерак, затражите мишљење нумизматичара или специјализоване аукцијске куће.
Важно је и да кованицу не чистите нити полирате. Такви поступци могу оштетити њену површину и умањити колекционарску вриједност, преносе Независне.
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