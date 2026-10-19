Цијена нафте "брент" пала за више од 2,4 одсто

Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена фјучерса за сирову нафту "брент" за испоруку у децембру пала је за више од 2,7 одсто на лондонској берзи, показују трговински подаци.

Цијена нафте "брент" јутрос је била нижа за 2,77 одсто и износила је 106,82 долара по барелу. Пад цијене те нафте у 12.00 часова ублажен је на 2,46 одсто, па је барел коштао 107,16 долара. Цијена фјучерса за сирову нафту ВТИ за испоруку у новембру пала је за 2,09 одсто, на 96,95 долара по барелу, преноси Срна.

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