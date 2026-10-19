Logo

Цијена нафте Брент у паду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 22:32

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена међународно референтне нафте Брент пала је данас за 1,5 одсто, на око 108 долара за барел.

Истовремено су трговци реализовали профит након прошлонедељног раста од пет одсто, који је подигао цијену на највиши ниво у посљедњих пет мјесеци, пренио је Трејдинг економикс.

eu evropska unija

Свијет

"У току су припреме" ЕУ ће наредни самит одржати у Риму

Цијена америчке сирове нафте ВТИ задржала се близу 101 долара за барел, недалеко од четворонедјељног максимума, након што је прошле недјеље скочила за 10 одсто, усљед обновљених сукоба на Блиском истоку и могућих прекида у снабдијевању.

Извјештаји о паду саудијског хеликоптера у близини границе са Јеменом, нападима јеменских Хута на важан извозни терминал Јанбу и поготку два танкера у Персијском заливу довели су у питање одрживост обнављања протока нафте из региона.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Барел нафте

пад цијена нафте

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине

37 мин

0
Директор РиТЕ Гацко Максим Скоко

Република Српска

Скоко за АТВ о крађи горива у РиТЕ Гацко: Управа има нулту толеранцију на криминалне радње

43 мин

0
Напад ученика у школи у Румунији.

Свијет

"Видимо се у Валхали": Ученик (13) најавио напад, па ножем насрнуо у школи

1 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Друштво

Због незгоде обустављен саобраћај на магистралном путу

1 ч

0

Више из рубрике

Провјерите ситниш у новчанику: Ове кованице вриједе и до 3.100 евра

Економија

Провјерите ситниш у новчанику: Ове кованице вриједе и до 3.100 евра

59 мин

0
Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.

Економија

Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

6 ч

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Економија

Њемачка индустрија у проблему: Изгубљено пола милиона радних мјеста

7 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијена нафте "брент" пала за више од 2,4 одсто

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Градски базен у Котору носиће име Петра Другог Петровића Његоша?

22

49

Црна Гора: Мушкарац ухапшен због пријетњи оцу

22

32

Цијена нафте Брент у паду

22

24

Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине

22

18

Скоко за АТВ о крађи горива у РиТЕ Гацко: Управа има нулту толеранцију на криминалне радње

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима