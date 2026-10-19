Цијена нафте Брент у паду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијена међународно референтне нафте Брент пала је данас за 1,5 одсто, на око 108 долара за барел.
Истовремено су трговци реализовали профит након прошлонедељног раста од пет одсто, који је подигао цијену на највиши ниво у посљедњих пет мјесеци, пренио је Трејдинг економикс.
Свијет
"У току су припреме" ЕУ ће наредни самит одржати у Риму
Цијена америчке сирове нафте ВТИ задржала се близу 101 долара за барел, недалеко од четворонедјељног максимума, након што је прошле недјеље скочила за 10 одсто, усљед обновљених сукоба на Блиском истоку и могућих прекида у снабдијевању.
Извјештаји о паду саудијског хеликоптера у близини границе са Јеменом, нападима јеменских Хута на важан извозни терминал Јанбу и поготку два танкера у Персијском заливу довели су у питање одрживост обнављања протока нафте из региона.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
37 мин0
Република Српска
43 мин0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Економија
59 мин0
Економија
6 ч0
Економија
7 ч0
Економија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
49
22
32
22
24
22
18
Тренутно на програму