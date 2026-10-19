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Судија одбио да малољетнику одреди истражни затвор због нацистичких порука

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19.10.2026 17:10

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Фото: pexels/Ron Lach

Малољетнику осумњиченом за јавно подстицање на насиље и мржњу уочи фудбалске утакмице Хајдука и Ајакса у Сплиту, гдје су одјекивале нацистичке и антисемитске поруке, судија је одбио да одреди истражни затвор.

Судија је забранио малољетнику да посјећује Хајдукове утакмице, преноси хрватски портал Индекс.

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Тужилаштво тражи истражни затвор за још осам осумњичених за увикивање нацистичких и антисемитских порука уочи утакмице 15. октобра.

Навијачи Хајдука су 15. октобра у организованој колони уочи утакмице са Ајаксом улицама Сплита узвикивали нацистичке и антисемитске пароле - "Устани, Адолфе!", "Аушвиц, Аушвиц!", "Гази, гази Жидове!". Пјевали су и стихове о спаљивању Јевреја у концентрационим логорима.

Полиција је досад за укупно 23 особе утврдила основану сумњу да су починиле кривично дјело јавног подстицања на насиље и мржњу.

Hapšenje, lisice

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Шесторо их је у истражном затвору, а осморо из прве групе у бјекству. Против још осморице поднесена је нова кривична пријава, а засебно је пријављен и малољетник.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

малољетници

Сплит

истражни затвор

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