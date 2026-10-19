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У Албанији запаљена зграда општине, полиција употријебила силу

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19.10.2026 15:34

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Демонстранти бјеже од полицијског воденог топа током сукоба на антивладиним демонстрацијама у Тирани, у Албанији, у понедјељак, 19. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

У Тирани је, седмог дана протеста, данас дошло до новог сукоба демонстраната и полиције испред Министарства образовања Албаније, преноси агенија Тачно.

До сукоба је дошло када су учесници протеста почели да бацају флаше и камење на полицију, која је узвратила сузавцем, пише албански "Jуроњуз".

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Након тога, демонстранти су напустили подручје у близини Министарства образовања и подијелили се у двије групе.

У међувремену, на мјесто догађаја распоређени су једна цистерна са водом и два полицијска комбија, а "Албанијан пост" пише да је полиција употријебила водене топове како би растјерала демонстранте.

Протести се одржавају и у другим албанским градовима, а ситуација је ескалирала и у Курбину, гдје су демонстранти бацали молотовљеве коктеле, од којих је пламен захватио зграду општине, па је полиција морала да примјени силу како би одбила учеснике протеста.

Окупљања и маршеви одржани су и у неколико других градова у земљи, као што су Лежа, Валона, Елбасан и Скадар, гдје су неки средњошколци и млади бојкотовали наставу како би се придружили протестима.

У Мирдити, у подручју Рубик, демонстранти су палили гуме на улици.

Шеф Делегације Европског парламента за односе са Албанијом Марко Тарквинио и стални извјестилац за ту земљу Андреас Шидер осудили су насиље, нападе на институције и оштећење имовине, истовремено позивајући на суздржаност и дијалог.

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У Албанији се већ седми дан одржавају протести које предводе студенти, а који су почели због незадовољства стањем у образовању, високим трошковима студирања и слабим могућностима запошљавања младих, али су прерасли у шире демонстрације против владе албанског премијера Едија Раме, уз захтјеве за његову оставку.

Раније данас премијер Албаније Еди Рама рекао је да је спреман на дијалог са свима и у било које вријеме, али не и са политичким снагама које подржавају насиље, те најавио оштре мјере против свих који су умијешани у насиље током протеста.

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Тагови :

Albanija

Протести

Тирана

Полиција

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